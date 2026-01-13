Sandor Martín, expectante por el Mundial tras el Dalton Smith - Subriel Matías

Sandor Martín cerró 2025 el 21 de diciembre con una trabajadísima victoria con claridad en Bilbao ante un Yanis Kurylenko que desplegó una cátedra de marrullería para mantenerse en el número 3 del ranking superligero del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), por cuyo título ya peleó el 1 de marzo de 2024 ante el dominicano Alberto Puello.

El mejor púgil español predió de manera polémica por decisión dividida y se mantiene a la expectativa de poder cumplir el objetivo por el que lleva soñando desde que empezaba a corretear siendo un niño por el gimnasio de su padre y entrenador, el KO Verdun de Rafa Martín.

El peso superligero en el WBC vivió el sábado un momento clave, pero... vayamos por partes. Tras ganar a Sandor aún más controvertidamente que al asturiano Jonathan Alonso en 2019, la 'Avispa' Puello perdió el título el pasado 12 de julio por decisión mayoritaria en Nueva York contra el portorriqueño Subriel Matías (114-114, 113-115 y 113-115).

Sandor Martín, tras ganar a Kurylenko en Bilbao / INSTAGRAM

Matías ha sido campeón seis meses, ya que el sábado cayó en una dura pelea en el Barclays Center neoyorquino contra el invicto británico Dalton Smith, ya 19-0 (14 KO). Ambos estaban llegando al rostro de sus rivales, pero poco a poco se impuso la fortaleza del 'Trueno' de Sheffield para ganar por KO técnico en el quinto tras una derecha sensacional.

¿Y ahora qué? Todo apuntaba a la revancha cerrada entre Alberto Puello y el ganador del duelo del sábado... pensando que sería Matías. Sin embargo, la victoria del europeo abre un nuevo abanico de posibilidades y él mismo pidió enfrentarse a su compatriota Adam Azim sobre el ring en una de las pistas del US Open de tenis, la Louis Armstrong.

El 'Asesino' está invicto y ha ganado 11 de sus 14 peleas por KO. Con el respaldo de su poderoso promotor Eddie Hearn, ese combate se podría disputar en tierras británicas en lo que sería otro duelo en la elite entre púgiles de esa isla, como el que enfrentó a Tyson Fury con Anthony Joshua, el Jack Catterall - Josh Taylor o el Chris Eubank - Conor Benn.

Subriel Matías acabó en la lona frente a Dalton Smith / INSTAGRAM

¿Y Sandor Martín? No será fácil, pero se trabaja con la idea de que la segunda oportunidad por el Mundial podría llegar a finales de año. Alberto Puello tratará de hacer valer ese acuerdo al menos para después de esa posible pelea entre Dalton Smith y Adam Aziz.

Por tanto, el barcelonés tendrá que seguir trabajando como ha hecho siempre, sobre todo a comienzos de 2024 cuando debió haberse enfrentado a Devin Haney al ser al aspirante oficial y el estadounidense lo esquivó. Los planes apuntarían a una pelea en verano para mantener ese privilegiado número 3 del WBC y ahí pensar en el Mundial.