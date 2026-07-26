Sancer y Salema y Puri y Kliokmanaite conquistan el King & Queen of the Beach de Cunit

Ramiro Sancer y Víctor Salema, en categoría masculina, y Kadri Puri y Erika Kliokmanaite, en la femenina, se proclamaron este domingo 26 de julio campeones de la tercera edición del King & Queen of the Beach, disputada en la playa de Cunit.

Sancer y Salema culminaron una gran actuación al imponerse en una final de máxima exigencia que los coronó como los nuevos Kings of the Beach. El podio masculino lo completaron Pablo Prieto y Xavi Pérez, en segunda posición, y Nahuel Tagliaferro y Thibault Torrellas, terceros.

En categoría femenina, Kadri Puri y Erika Kliokmanaite volvieron a demostrar el excelente momento de forma que atraviesan. Las vigentes campeonas de Cataluña, que hace apenas una semana revalidaron el título catalán en Badalona, han añadido ahora el triunfo en Cunit a su palmarés tras una nueva actuación muy sólida. Carlonia Barbosa y Anique Tavenier finalizaron en segunda posición, mientras que Elia Carpena y Laura García completaron el podio.

La tercera edición del King & Queen of the Beach ha consolidado la prueba como una de las citas de referencia del calendario catalán de vóley playa, reuniendo a deportistas de primer nivel y ofreciendo una jornada de elevada intensidad competitiva ante el público asistente.

La entrega de premios contó con la presencia de Estefania Serrano, representante territorial del Deporte en Tarragona; David Marquínez, concejal del Ayuntamiento de Cunit; Xavier Lorenzo, concejal de Deportes de Cunit; Eduard Torrent, presidente de la Comisión Técnica de Árbitros de la Federación Catalana de Voleibol; y Maribel Zamora, presidenta de la Federación Catalana de Voleibol.

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Con esta competición, el vóley playa catalán ha puesto el punto final al calendario estival de 2026 tras una temporada que ha vuelto a evidenciar el crecimiento y el alto nivel competitivo de esta disciplina en Cataluña.