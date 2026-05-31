Samuel Molina y Isabel Rivero, los mejores púgiles españoles de 2025

"En España tenemos un problema desde hace unos 25 años con el boxeo y la televisión", comentaba en Barcelona a principios de mes Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. El dirigente mexicano no da puntadas sin hilo y se refirió al veto televisivo con el deporte de las 16 cuerdas.

Entrenadores y púgiles luchan contracorriente en ese panorama tan sombrío y consiguen excelentes resultados, casi siempre a domicilio. Por eso es tan importante el trabajo que realiza Espabox, la principal plataforma española especializada en boxeo que dirige el periodista Emilio Marquiegui.

La madrileña Sala Queens en el Centro Comercial Isla Azul acogió el pasado jueves la Gala Anual Espabox y Fundación Sportium, en la que se entregaron los Trofeos Espabox Ignacio Ara y María Jesús Rosa que reconocieron a las figuras más destacadas del boxeo español en 2025.

Los ganadores

El Premio Ignacio Ara se falla en honor al mítico aragonés de los años 30 y 40 del pasado siglo, mientras que el María Jesús Rosa recuerda a la campeona mundial que murió en 2018. El año pasado los elegidos fueron los catalanes Cristóbal Lorente (excampeón europeo pluma y aspirante al título mundial) y la retirada Tània Álvarez.

El ganador masculino es Samuel Molina. El púgil malagueño logró otros dos títulos europeos del peso welter frente al galo Sandy Messaoud (victoria a los puntos) y al belga Anas Messaoudi (nulo) antes de perderlo injustamente por puntos en el feudo del lituano Egidijus Kavaliauskas. Este año ya se ha subido una vez al cuadrilátero, con una victoria por puntos contra el duro mexicano Luis Enrique Montelongo.

El premio femenino se lo llevó Isabel Rivero. Tras rozar el título mundial del peso mínimo en Alemania ante la local Sarah Bormann (decisión dividida), la vallisoletana logró en 2025 el mayor éxito del boxeo español al proclamarse campeona mundial en el peso átomo para la Asociación ante la mexicana Silvia Torres.

Los otros premios

El catalán de adopción Moussa Gholam fue elegido 'mejor boxeador extranjero residente en España'. El superpluma marroquí ganó en 2025 por KO técnico al argentino Maximiliano Jesus Veron en Madrid, por KO técnico al dominicano Misael Vasquez en Cuba y por KO al argentino Nicolas Nahuel Botelli en Cuba. Además, ya está en las listas del Consejo Mundial y de la Asociación Mundial, por lo que se acerca a la oportunidad de disputar un Mundial.

Como no podía ser de otra manera, la 'mejor boxeadora amateur' de 2025 es Laura Fuertes. Tras hacer historia en los Juegos Olímpicos de París'24, la asturiana fue robada de manera lamentable en los Mundiales de la IBA en Nis y rayó a gran nivel en los Mundiales de World Boxing en Liverpool.

El 'mejor boxeador amateur' para Espabox es el cuartofinalista olímpico cordobés Rafael Lozano Jr., quien se colgó la medalla de plata en Liverpool en el peso gallo (-55 kilos). Con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 como gran objetivo, 'El Balita' debutó como profesional el pasado mes de marzo con una victoria ante el venezolano Kervin Romero.

El 'mejor debutante profesional masculino' de 2025 para Espabox es el bilbaíno Erlantz Tejada, mientras que la 'mejor debutante profesional femenina' fue la madrileña María Horche. El 'Premio Especial' que patrocina la 'Fundación Sportium' fue para la 'Fundación Jero García', que ha ayudado a más de 1.500 chavales con sus programas de boxeo social.