Samuel García y David García, 13 años de diferencia y una meta común: Pekín'27

Pese a que sigue habiendo 'pruebas malditas', el atletismo español atraviesa un momento muy dulce y el año pasado vivió otro gran éxito al saldar los World Relays en Guangzhou con un oro en 4x400 femenino (Paula Sevilla, Eva Santidrián, Daniela Fra y Blanca Hervás) y una plata en 4x100 femenino (Esperança Cladera, Jaël Bestué, la todoterreno Paula Sevilla y Maribel Pérez). El 4x400 mixto también se clasificó para el Mundial de Tokio'25.

La cita universal de los relevos regresa este fin de semana en Gaborone (capital de Botswana) y España participa con un total de 26 atletas convocados en las tres pruebas de 4x100 y en las tres de 4x400 metrostres o (masculinos, femeninos y mixtos). La competición vivirá las series el sábado y las finales el domingo, con el objetivo de conseguir uno de los 12 billetes en juego para los Mundiales del año que viene en Pekín.

La selección española realizó una concentración en el CAR Sant Cugat, con un test definitivo que superaron, entre otros, el veterano Samuel García (34 años) y el emergente David García (20). Los dos departieron con SPORT y explicaron sus inquietudes y sus ilusiones en un momento muy diferente de su carrera. El canario se resiste a colgar las zapatillas con un rendimiento excelente y el extremeño no para de crecer y de mejorar sus marcas.

"Estoy en la etapa final de mi carrera, eso es indudable. Desde hace tiempo, voy año a año y en vacaciones veo si tengo fuerza para seguir, porque no me vale estar de cualquier modo. Mi premisa siempre ha sido mantenerme competitivo. Una cosa es estar y otra, estar para hacerlo bien y aportar mi granito de arena a gente joven como David", comentó Samuel García.

David García y Samuel García, dos generaciones al poder / DANI BARBEITO

"La verdad es que desde los 30 he sentido que estoy en mis mejores años. Quizás pueda notarlo a la hora de alguna recuperación, pero he sido una persona bastante trabajadora y he soportado grandes cargas de entrenamiento. Quizás eso me ha ayudado a que en esta etapa final me sienta cómodo y, sobre todo, sano, que es fundamental", prosiguió el medallista de bronce en 4x400 en el Europeo de Múnich en 2018."

"Estoy al inicio de mi carrera y es un orgullo compartir relevo y concentraciones con él. Yo lo veía por la tele y ahora tengo la suerte de vivir en colectivo un deporte individual. A él, a Óscar (Husillos), a Julio (Arenas), a todos. Estos logros, como el del año pasado Guangzhou, unen mucho a las personas. En breve cumplo 21 y quiero intento dejar de ser esa gran promesa para ser más presente. Ojalá esa promesa no defraude", recalcó David García.

Con 90 kilos y 1,95 de altura, 'Samu' explicó que lo más duro "por mi estatura y por mis 'patorras' es cuando te quedas sin energía, porque tienes que arrastrar. Al principio ese músculo ayuda, pero luego es peso. He ido cambiando mi tipología. Antes era más fino y he trabajado mucho esa fuerza, lo que le permitió ser mucho más rápido en el 200, pero eso tiene sus pros y sus contras. A favor es la relajación que tienes en tu máximo de velocidad".

David García y Samuel García, con SPORT / DANI BARBEITO

Con apenas 70 kilos, David García cree que todo es "ir adaptándose. Vas creciendo y las primeras pruebas son duras. Te sueltan y compites con gente que te saca dos cabezas, muchos años y mucha experiencia. Intentas dar tu 100% y más con la selección española y representando a tu país. La suerte de empezar tan joven es que ya tengo una madurez y una experiencia que alguien de mi edad no suele tener. E intento aprovecharlo".

Al pacense lo que más le gusta del palmero es "su forma de correr. Me sorprende que un tío tan grande corra tan bonito técnicamente. Su zancada es mucho más larga que la mía y me gusta que no se descompone en los últimos metros y eso es algo que yo tengo que corregir, porque se me va la cabeza para atrás. Todo el mundo tiene sus peculiaridades en los últimos metros del 400, pero 'Samu' mantiene la línea muy bien y da gusto verlo".

'Samu' destaca de su compañero "lo profesional que es siendo tan joven. Yo no era así y es un denominador común de esta nueva generación. Primero eres persona y luego atleta. Es muy importante tener esas bases y esa disciplina para ir mejorando. Él está en una época superbonita, sobre todo con lo que ha hecho en esta pista cubierta, pero también tendrá momentos malos y estoy seguro de que sabrá solventarlos con esa disciplina".

David García y 'Samu' García bromean con el testigo / DANI BARBEITO

David García, quien estudia tercero de Marketing y Dirección Comercial a distancia en la UCAM, inicia el aire libre con 45.46 como marca personal (12º español de la historia), tras ser clave en la plata del 4x400 mixto en el Mundial de Torun. "Hay muy buena proyección de ir bajando décimas. Estoy en una época de desarrollo, así que es normal que se le metan 'pellizquitos' a las marcas personales. Estamos cerca de esa barrera del 45.0 y esas marcas personales nos van a beneficiar individualmente, pero sobre todo para el relevo. Tenemos un sueño, que se me ha transmitido desde que entré en 2023: romper la barrera de los tres minutos. Y por qué no hacerlo en unos Europeos, como los de Birmingham en agosto", comentó.

Empresario de éxito en la isla de La Palma, Samuel García está inscrito en el 4x400 mixto y apunta a la primera posta, ocho años después de aquel relevo en el Europeo de Múnich en 2018 en el que España rozó el oro y se quedó con el bronce por una espectacular 'pájara de Bruno Hortelano. "Tal y como he empezado este año, con un 300 bastante rápido y un 45.9 en mi debut en 400, te digo que debería estar por debajo de 45.20 (es el cuarto español de siempre con 45.00). Son palabras mayores y eso significaría ganarle a él (señala a David García con una sonrisa retadora). Pero tampoco te creas, porque estoy seguro de que él también mejorará. Todos mejoraremos y el que saldrá ganando es el relevo", indicó el insular.