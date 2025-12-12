Samuel Carmona reina con autoridad en Dubai y pide "disputar ya el Mundial"

El Duty Free Tennis Club vela armas para las 13 finales del Mundial Masculino de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) y lo hace con una velada profesional de gran nivel que tendrá como fin de fiestas el título de la Asociación Mundial (AMB) entre el campeón búlgaro Kubrat Pulev y el aspirante ruso Murat Gassiev.

Esa pelea acabará al borde de la madrugada, pero horas antes el grancanario Samuel Carmona cumplió con creces la promesa que había hecho a SPORT en la previa. Llegaba a Dubai "a dar un paso adelante y a acercarme a ese título mundial con el que sigo soñando y que estoy seguro de que acabaré consiguiendo.

El día empezó con el IBA Global Boxing Forum con representantes de los cinco continentes felicitando al presidente Umar Kremlev el día que cumple cinco años al frente de la IBA. Entre ellos, mitos como el filipino Manny Pacquiao, los estadounidenses Deontay Wilder y Shannon Briggs o el británico Amir Khan.

Umar Kremlev, rodeado de personalidades del boxeo / IBA

Otro momento culminante llegó con la intervención de Rasheda Ali, quien regaló al dirigente ruso un libro de su padre, un Muhammad Ali considerado como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos y sin duda el que más ha trascendido. "Gracias por mantener vivo el legado de mi padre", dijo emocionada.

Volviendo a Carmona (12-1-0, 7 KO), el canario se midió al peligroso namibio Immanuel Josef (17-4-1) en el peso gallo y realizó una exhibición de talento y de golpes al hígado a los que milagrosamente sobrevivió el africano. Eso sí, tras la pelea le costó abandonar las instalaciones e iba, como suele decirse, 'doblado'.

El primer asalto fue de tanteo hasta que empezó a imponer su ley el excampeón de plata de la Unión Europea. El segundo estuvo igualado y en el tercero recibió una mano que le dañó el ojo derecho y le sirvió para activarse con dos magistrales uno-dos (el primero a la zona de flotación y el segundo a la cara).

El combate siguió hasta que en el séptimo Samuel Carmona destapó el tarro de las esencias, llevando a Josef a las cuerdas y colocando golpes abajo y arriba con una precisión quirúrgica. Pudo ganar por KO, pero el namibio resistió y también lo hizo en la primera mitad del octavo y último. Victoria clarísima y por unanimidad.

Tras la pelea, el canario explicó a SPORT que esta misma noche regresará "muy satisfecho, porque he conseguido lo que quería e insisto, quiero ser campeón del mundo (mosca)". ¿Ya para 2026? Su respuesta fue palmaria: "Quiero esa pelea en 2026", recalcó en esta especie de carta a los Reyes Magos... o a Papá Nöel.