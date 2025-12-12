Samuel Carmona, a la conquista de Dubai

Samuel Carmona sigue buscando la escalera que lo catapulte otra vez a la disputa del título universal tras perder hace tres años ante Julio César Martínez en su noveno combate profesional tras alcanzar los cuartos de final en los Juegos de Río de Janeiro'16 y regresar con un valioso diploma olímpico.

El 'Infierno' presenta un excelente registro con 13 victorias (cinco antes del límite) y la citada derrota contra el mexicano. Desde entonces, el púgil español de 29 años ha enlazado cinco victorias seguidas y buscará la sexta este viernes en Dubai ante un notable rival como el namibio Immanuel Josef (17-4-1).

Tras perder ante Martínez en Glendale (Arizona, Estados Unidos), el discípulo de la promotora rusa Patriot regresó a los cuadriláteros diez meses después en la localidad barcelonesa de Badia del Vallès para derrotar por decisión unánime en seis asaltos al colombiano Anuar Salas, a quien derribó en el segundo.

Espectacular presentación de la velada de este viernes / IBA

Antes de acabar 2023, Carmona regresó a su tierra para derrotar con claridad a los puntos al también canario Aramís Torres y ceñirse el cinturón del peso pluma de la Unión Europea. En 2024, Carmona ganó por KO al nicaragüense Gerson Larios y por puntos al 'jornalero' rumano Alexandru Ionita.

De etnia gitana, el púgil insular aspira a culminar con nota un 2025 que inició en enero logrando el título mosca de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) en Moscú ante el local Artur Nagapetyan. El pasado junio superó al venezolano Carlos Díaz en Palma de Mallorca y ahora quiere otra victoria en Dubai.

Su rival en esta velada que se disputa paralelamente al Mundial Masculino de la IBA será un Immanuel Josef que ha logrado por KO siete de sus 17 victorias. El africano lleva nueve combates sin perder (ocho victorias y un nulo), todas en África a excepción de su triunfo en Rusia ante el debutante Vasily Egorov.

Umar Kremlev, presidente de la Asociación Internacional de Boxeo / IBA

"Quiero ser campeón del mundo", ha repetido siempre el grancanario. Una victoria ante el tres veces campeón africano del peso pluma en esta velada que será emitida en directo por DAZN volvería a relanzar la carrera del mejor peso pluma del boxeo español.

Combatazo del peso pesado

La gran estrella de la velada es el combate de fondo que disputarán dos emblemas de los pesos elevados en los últimos dos lustros como el excampeón europeo búlgaro Kubrat Pulev (32-3-0, 14 KO) y el pegador ruso excampeón mundial crucero Murat Gassiev (32-2-0, 25 KO), lejos ambos del gran Oleksandr Usyk.

Kubrat Pulev y Murat Gassiev, en el cara a cara / IBA

También destaca el duelo entre el invicto tayiko Bakhodur Usmonov (11-0-0, 5 KO) y el experimentado británico Maxi Hughes (29-7-2, 6 KO). O el que enfrentará al invicto ruso Vadim Musaev (13-0-0, 8 KO) y al bombardero sudafricanXo Tulani Mbenge (22-2-0, 16 KO) por el título welter de la Organización Internacional.

Hay un total de 12 peleas profesionales programadas con el español Samuel Carmona como uno de los grandes atractivos y dos cinturones de la IBA Pro en juego: el gallo entre el venezolano Yoel Finol y el uzbeko Shakhobidin Zoirov; y el pesado con el estadounidense Stanley Wright y el ruso Artem Suslenkov en liza.