Samaranch ofrece "acelerar el cambio" en el COI porque "las recetas de ayer ya no valen"

Juan Antonio Samaranch, candidato a la presidencia del Comité Olímpico Internacional (COI) en las elecciones del 20 de marzo, afirmó este jueves que su intención es "acelerar" los cambios en el organismo porque "las recetas de ayer ya no valen".

Tras presentar su programa en Lausana (Suiza) a los miembros del organismo que elegirán al nuevo presidente, el dirigente español puso el énfasis en su experiencia en el COI y en el mundo financiero para liderar esos cambios.

"Distribuimos la mayoría de lo que ingresamos entre la base del deporte. Esto requiere diplomacia, política, gestión. Una estructura compleja. Pero también necesitamos una compleja maquinaria financiera. Me he lanzado al ruedo porque tengo experiencia significativa en ambos campos. He estado en el Movimiento Olímpico en momentos críticos y también he estado en puestos decisivos en mi propia empresa", resumió ante los medios tras hacer su presentación, a puerta cerrada.

"Necesitamos liderazgo", destacó. Y para ello, como mantiene en su programa, sostuvo que "hay que empoderar a los miembros" del COI para que las decisiones no las tomen solo "unos pocos elegidos". "Es lo mejor para el futuro", insistió.

Samaranch indicó que después de la presidencia de Thomas Bach y de los Juegos de París la evolución debe ser muy rápida.

"Ni de lejos estamos a ese ritmo. Nuestra obligación es acelerar los cambios. Tenemos una buena base, pero las recetas de ayer ya no sirven", subrayó.

El candidato repitió esta fórmula al referirse a su padre, que presidió el COI entre 1980 y 2001: "Aprecio enormemente su legado, su ejemplo esta siempre conmigo, pero las viejas fórmulas ya no valen".

Samaranch, como otros de sus compañeros de candidatura, tuvo un mensaje de recuerdo para las víctimas del accidente aéreo de este miércoles en Washington, en el que murieron varios patinadores artísticos.

"Es muy importante lo que estamos haciendo hoy, pero ante la pérdida de vidas humanas, deportistas o no, hay que poner todo en perspectiva", dijo.