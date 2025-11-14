Salvador Tasqué, director de la Fundación Princesa de Girona: "Nos interesan las historias de los jóvenes atletas que trascienden del deporte”

El próximo 10 de diciembre se hace la entrega de estos primeros galardones Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas. ¿Cómo surgió esta iniciativa?

Hay que remontarnos un poquito al origen. El propósito de la Fundación es impulsar el talento joven en distintos ámbitos y la historia de los premios Princesa de Girona pues lleva casi seis años en ámbitos como la cultura, social, el emprendimiento, pero no había un aspecto vinculado al mundo del deporte porque se entendía que el deporte ya estaba reconocido en otros ámbitos.

Faltaba el deporte, entonces...

Desde la fundación, que somos una fundación dirigida a la gente joven, creemos que el deporte es un gran vehículo, aparte como expresión deportiva, para transmitir valores, para influir positivamente en los jóvenes o para destacar jóvenes que a impliquen socialmente, etcétera. Y ahí nació esa idea como un espacio muy interesante, no sólo para galardonar en este caso a seis jóvenes y una entidad y reconocer lo que han hecho, sino para que estos casos inspiren a muchos otros jóvenes. Le empezamos a dar forma al proyecto y así nació este galardón Princesa de Girona, a los Valores de los Jóvenes Deportistas.

¿Cuál ha sido el proceso para la elección de estos finalistas más una entidad que ha sido galardonada oficialmente?

El proceso ha sido muy participativo porque quisimos que fuera un proyecto en este sentido muy territorial, muy solidario. Lo hemos hecho de la mano de todas las confederaciones autonómicas de Cufade, que es quien agrega todas lo que son las uniones de federaciones, de forma que, y no sabíamos cómo iba a salir, pero la verdad es que la respuesta ha sido excelente. Todas las comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas han presentado candidatos. Han sido ellos los que han elegido de cada comunidad autónoma qué joven sub 23, chico o chica y entidad, ha destacado más allá de por sus méritos deportivos, por lo que decíamos, por unos valores o una implicación social.

Comité de Honor de los Valores

¿Y quiénes han presentado las candidaturas y quién es el jurado, y quién ha decidido estos estos galardones?

Al jurado nos gusta llamarlo el Comité de Honor de los Valores para darle ese prestigio y es una combinación de medios de comunicación especialistas en el mundo del deporte, como puede ser SPORT, Mundo Deportivo, la Cadena SER y también el grupo Prisa y también deportistas de élite de distintos ámbitos. Ahí tenemos mundialistas y olímpicos, tenemos a Valentín Massana, tenemos a Emilio Sánchez Vicario, a Ona Carbonell, a Roberto Heras, a Teresa Perales, yo creo y no quiero dejarme a nadie, pero hay una muy buena representación de deportistas que han tenido éxito pero que también saben interpretar lo que quiere decir la combinación del deporte con los valores.

Estos galardones han empezado ahora con el tema del deporte, los valores del deporte, pero anteriormente se trabajaba en otras áreas, ¿no?,

Sí, nosotros hacemos tres cosas en la Fundación, apoyar el talento joven como inspirador a los jóvenes, preparándolos para los retos de futuro y movilizando a los jóvenes y en el inspirar hace muchos años nacieron los premios Princesa de Girona que reconocen a jóvenes hasta 35 años que destaquen en algún ámbito como es la cultura, como es la investigación científica, el emprendimiento y eso sucede cada año y forma parte de la ceremonia de entrega de premios Princesa de Girona que actualmente preside la Princesa Leonor con la participación y el impulso de toda la familia Real.

Tasqué es un apasionado del deporte y de su trabajo en la Fundación Princesa de Girona, donde trabajan para que los jóvenes se desarrollen en distintas áreas / Valentí Enrich / SPO

¿Tienen más iniciativas además de los premios?

Tenemos otro gran proyecto que nos gusta mucho que es el ‘Tour del Talento’, que es un proyecto que es como una vuelta ciclista por cinco ciudades donde en lugar de mover bicis movemos talento joven y de la ciudades organizamos una gran semana del talento joven, Ya han pasado 50.000 jóvenes el año pasado y estamos por todo el territorio donde ponemos al joven como protagonista de su ciudad en una agenda de 60 o 70 actividades que dura siete días y con todos los activos de la fundación y los activos de la ciudad intentamos eso, incentivar e impulsar el talento joven y ahí nació un espacio que llamamos Ecuación talento que lo que buscábamos era traer deportistas referentes que pudieran explicar su ecuación, su ADN, lo que hay detrás de un deportista, el esfuerzo, la resiliencia, el fracaso y acercárselo a la gente joven. Eso nos inspiró a transformarlo luego en un galardón con la idea de este sub 23 y así si vemos el perfil de algunos jóvenes de 16, 17, 18 años que no sólo destacan el deporte sino que además lo hacen con con valor y con implicación social y eso queremos darlo a conocer.

Por lo tanto no es tan importante los éxitos deportivos sino lo que envuelve al deportista y lo que genera socialmente...

Correcto. Creemos que el éxito deportivo ya se reconoce pues en el deporte en sí mismo y con muchos premios. Lo que nos interesa es de alguna forma destilar esas historias que hay detrás del deporte. Yo siempre he sido muy deportista y amante del deporte pero también soy crítico con el deporte o sea creo que el deporte debe aflorar más valores incluso mayor implicación social porque porque guste o no guste al mundo del deporte o a los deportistas influyen mucho en la sociedad y influye mucho en la gente joven y esa influencia yo creo que es bueno trasladarla con valores. A veces ves imágenes que trascienden el mundo del deporte que no es lo mejor para la gente joven y ese espacio creemos que entre todos es bueno que lo impulsemos que no sólo destaquemos aquel que ha ganado un mundial, una medalla, sino que destaquemos pues valores que porque ha superado una enfermedad porque ha superado unas adversidades porque además, a partir del deporte, ha conseguido implicarse socialmente.

Los candidatos al galardón

¿Ese es caso de la entidad melillense, que ha sido premiada?

Exacto. La Asociación Autismo Melilla, utiliza el deporte para trabajar el autismo y son historias bonitas, que nos gusta aflorar, dar a conocer e impulsar y sobre todo, que lleguen a mucha gente joven.

Hay seis finalistas, tres chicos y tres chicas, además….

Tenemos seis finalistas que eligió el jurado que se reunió el jueves pasado en Madrid, por tanto hay ganadores que conoceremos el día de la entrega el 10 de diciembre. En categoría Femenina, la gimnasta rítmica aragonesa, Inés Bergua, la skater gallega Julia Benedetti y la escaladora vallisoletana, Iziar Martínez. En categoría masculina, el nadador extremeño Guillermo Gracia, el gimnasta rítmico vasco Eneko Lambea, y el golfista canario, Javier de Bethencourt. Aunque todos estarán en el podio. Hemos ido a buscar el símil que todo el mundo gana. Todo el mundo que venga a Girona gana porque han hecho podio y a partir de aquí pues evidentemente habrá un ganador final que como en todo podio no pues hay un oro o un primero pero los los seis yo diría son son ganadores

¿Por qué la fundación ha tardado tanto en incluir el deporte con unos premios específicos de la Princesa de Girona?

El deporte es algo que se ha intentado integrar y ha faltado encontrar esa conexión. Los premios Princesa de Asturias reconocen el deporte también están impulsados por los reyes, el mismo rey pues es embajador olímpico y del olimpismo de los valores y deportista y la reina también pero faltaba faltaba faltaba encontrar ese espacio. Lo incubamos en ese ‘Tour del Talento nos funcionó bien y yo, que soy ultra maratoniano y persistente, no he desistido hasta que eso lo hemos transformado en una propuesta de nuevo galardón. Hay quien dice que quizá reconocer seis o siete es demasiado. Yo yo creo que no, porque no es el impulso a siete casos sino aflorar siete casos y creo que es mejor que aflorar sólo un caso porque esos casos que inspiren y que motiven a los más pequeños que están empezando su trayectoria deportiva es lo que tendrá impacto. A partir de ese premio que daremos el día 10 de diciembre intentaremos que esos casos lleguen a muchísimos jóvenes.

Reconocimiento social

¿Esta Fundación tiene un amplio reconocimiento social?

El reconocimiento social de la fundación es cada vez más grande Somos una fundación joven. Nacimos hace ahora haremos 17 años y llevo cuatro como como director. Nació en Girona bajo el título de Príncipe de Girona en ese momento por el impulso de los actuales reyes y ha ido creciendo. Nació con cuatro patronos fundadores y hoy somos una fundación privada con más de 110 patronos que representan todos los sectores de actividad territorialmente distribuidos con una buena presencia de empresas catalanas pero también del resto del del estado con una implicación clara y esa apuesta por el talento joven que eso es lo que nos une todo con ese liderazgo de la princesa y de los reyes y nos hace un espacio muy singular muy emotivo. Yo siempre digo que para mí es como un gran regalo el poder dirigir desde hace cuatro años esta Fundación.

Usted es ingeniero químico, y ha trabajado muchos años para la Fira. ¿Cómo ha acabado dirigiendo la Fundación Princesa de Girona?

Yo siempre digo a la gente joven que el mundo te va a deparar más oportunidades de las que te piensas y se trata al final, no tanto de lo que de lo que de lo que sabes hacer sino de lo que vas a ser capaz de hacer y por eso yo siempre le digo a la gente de 20 años que es muy importante evidentemente saber hacer algo, estudiar algo, pero desarrollar una serie de habilidades.

Salva Tasqué visitó SPORT y explicó el trabajo que realizan desde la Fundación Princesa de Girona / Valentí Enrich / SPO

Parece que de lo que estudió a su actividad actual hay un abismo….

Yo soy ingeniero químico y cuando acabé quería hacer química pero la vida me ha llevado más hacia el ‘management’, la organización, la gestión y he estado en Fira de Barcelona,12 años de profesor en ESADE y quizá esa combinación del mundo corporativo, del mundo educativo, y del mundo de organizar eventos pues me llevo a hacer el match con la fundación. Tengo tres hijos jóvenes y también me apelaba mucho el poder dirigir una fundación que tiene esa singularidad que está plenamente dedicada a la gente joven. Hoy estamos hablando de deportes y valores pero podemos hablar de emprendimiento social podemos hablar de música y bienestar emocional, podemos estar hablando de educación, pero siempre con el joven en el centro de atención La vida, básicamente, va de intentar ser feliz con lo que uno hace y creerse lo que uno hace y ponerse siempre nuevos retos y en el momento que tú puedes, tienes margen para desarrollar lo que te gusta y eso ves que tiene un impacto pues te sientes a gusto. La Fundación, para mí, es un espacio muy interesante porque porque generamos impactos llegamos a muchos jóvenes, influimos positivamente muchos jóvenes y ves el resultado igual que un deportista pues ve un entrenador ve el resultado.

Ver el resultado debe ser lo más satisfactorio...

Cuando vamos con el ‘Tour del talento’ y ves como llegas e inspiras a jóvenes de 13 o 14 años porque yo siempre digo que a veces, una charla o una sesión te puede cambiar la vida y en general los jóvenes que participan de las actividades pues nos lo agradecen mucho no y además a alguien que le gusta el deporte y poder estar de la mano de deportistas y de jóvenes talentos promocionando unos galardones del deporte, pues yo creo que es un auténtico placer.

¿Quién va a presidir la entrega de estos galardones?

El acto lo presidirá el Molt Honorable President de la Generalitat, Salvador Illa, y como vicepresidente de honor de la Fundación. Esa singularidad no todo el mundo la conoce. Somos una fundación privada presidida honoríficamente por la Princesa Leonor y con la vicepresidencia del presidente de la Generalitat y con la participación del actual presidente de una forma muy activa en el Patronato y en el tour del talento y las actividades será presidida por él. Ese comité de Honor tendrá una participación activa pero los protagonistas de ese acto van a ser siete historias que vamos a impulsar a través de esos podios vamos a reconocer y estoy seguro que, a partir de ese momento, pues llegarán a mucha más gente, también de la mano de los medios de comunicación