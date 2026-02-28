El 'Saltamontes' emerge a lo grande con 8,19 y se planta en el Mundial de Torun

La primera sesión de la segunda jornada del Campeonato de España de Atletismo bajo techo se saldó en el Velòdrom Luis Puig de Valencia tuvo al oñilense Eusebio Cáceres como gran estrella con unos sensacionales 8,17 metros en salto de longitud que le permitieron proclamarse campeón nacional por octava vez y lograr por la puerta grande la mínima para el Mundial de Torun.

También ganaron la 'esperanza' cántabra Pablo Martínez en altura (2,17) y el catalán Pol Ferrer en heptatlón con unos magistrales 6.067 puntos. El viernes vencieron en pentatlón la madrileña Andrea Medina (4.161) y la valenciana Fátima Diame en longitud con 6,62 que no le aseguran el Mundial tras dos bronces.

La longitud masculina prometía ser la final más interesante de la matinal y así fue, con los internacionales Lester Lescay, Jaime Guerra y Héctor Santos junto al referente histórico Eusebio Cáceres, el 'eterno' medallista de chocolate. Los 8,19 del 'Saltamontes de Oñil' a la primera le dieron el oro y el billete a Torun.

Cáceres es un atleta extraordinario que no ha tenido suerte en las grandes competiciones, cuarto en el Mundial al aire libre de Moscú'13, en el Europeo de Zúrich'14, en el europeo bajo techo de Glasgow'19, en los Juegos de Tokio'20 y el Europeo de Múnich'22. Increíble, ¿verdad? No acabaron ahí las buenas noticias, ya que Héctor Santos se colgó la plata en su mejor salto en años (8.05) y Jaime Guerra fue tercero (8,01), con el bronce mundialista Lester Lescay cuarto (7,90).

Con dos subcampeonatos a sus espaldas, el catalán Pol Ferrer se convirtió en otro de los grandes protagonistas del sábado en un primer título nacional que gestó en una pértiga en la que logró marca personal y noqueó al valenciano Tayb David Loum (4,96 a 4,16). Lo del 1.000 ya fue de traca con 2:36.46.

El poseedor del récord de España sub'20 de decatlón se impuso con la segunda marca española de la historia, por detrás de los siderales 6.245 puntos del ausente Jorge Ureña. Ferrer es el sexto español en superar la barrera de los 6.000 puntos con 6.067 y superó a un Andreu Boix que se sobrepuso a un problema de rodilla (5.774) y a Gerson Vidal Izaguirre (5.753), seis puntos más que Loum.

Pol Ferrer es el nuevo 'rey' de las combinadas / RFEA - SPORTMEDIA

En altura, Pablo Martínez es el enésimo proyecto en una disciplina deficitaria desde que en el siglo pasado brillase Arturo Ortiz con Gustavo Adolfo Bécquer a su estela. Con 22 años recién cumplidos, el campeón de España sub'23 de heptatlón que dirige Ramón Torralbo (forjador de Ruth Beitia) ganó con 2,17 m en su segundo título tres años después. Otro sub'23, Raúl Matilla, fue bronce con 2,09 y el 'sub 20' blaugrana Alejandro Muñoz, bronce con marca personal (2,09).

'Moha' Attaoui se decantó por el 800 pese a estar inscrito también en unos 1.500 en los que venció en 2025 y se dio un garbeo en unas 'semis' en las que tan solo pasaba por puestos el primero. Ganó su serie con 1:48.32, al igual que Ronaldo Olivo (1:49.58), José Ignacio Pérez (1:48.52) y Alaa Souadi con 21 años (1:51.89), dejando fuera al bronce mundialista Elvin Josué Canales (1:51.91).

En la batalla femenina, las cuatro referentes estarán en la final. La balear Daniela García ganó su serie con unos notables 2:03.08, la madrileña defensora del título Lorea Ibarzabal ganó la segunda con 2:03.61 y también lo hicieron la jovencísima catalana Marta Mitjans (2:04.81) y otra madrileña, una Rocío Arroyo lidera el año y quizá parte como favorita (2:10.79). La tres veces subcampeona en pentatlón, Claudia Conte, debutó en el '8' con un tercer puesto en la última serie (2:11.62).

Pablo Martínez se impuso en altura con 2,17 metros / RFEA - SPORTMEDIA

Las 'semis' de 1.500 fueron un paseo para los favoritos. El gallego Adri Ben fue segundo en la primera con 3:50.30 tras el granadino Nacho Fontes (3:50.10), en la segunda maravilló el murciano Mariano García (vigente campeón de 800) con 3:59.15 por delante de Eric Guzmán (3:59.38) y en la tercera, el emergente Carlos Sáez fue tercero (3:49.68) y Mario García Romo quedó fuera (quinto con 3:49.85), evidenciando que sigue a años luz de su nivel de 2022 y 2023.

La catalana Jaël Bestué exhibió su majestuosidad en las series de 60 lisos con 7.27, segunda mejor marca tras la venezolana fuera de concurso Andrea Purica (7.24), campeona sudamericana (no podría disputar la final). Aitana Rodrigo (campeona de 100 lisos) corrió en 7.37, por los 7.40 de Ona Rossell y los 7.41 de Elena Guiu (única española en correr una final mundial en 100).

En categoría masculina, el catalán Guillem Crespí demostró con 6.70 que quiere completar su colección de medallas tras ser plata y bronce en ediciones anteriores. No lo tendrá fácil el discípulo de Pau Fradera, ya que tendrá enfrente esta tarde a Oihan Trecet (6,72), al extremeño Jorge Hernández tras su título sub'23 (6.73) y el excampeón Bernat Canet (6.74), entre otros.