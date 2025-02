El Salt Gimnàstic Club impulsa un innovador programa de becas para ayudar económicamente a los gimnastas de la entidad que se entrenan en los Centros de Alto Rendimiento

El Salt Gimnàstic Club ha iniciado un innovador programa de becas con el objetivo de ayudar económicamente a aquellos gimnastas de la entidad que se entrenan en los Centros de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid y Sant Cugat del Vallès. Las Becas a la Excelencia Deportiva pretenden incentivar el desarrollo de atletas de alto rendimiento y promover la dedicación, el compromiso y la excelencia en la disciplina de la gimnasia artística. Nacen con la voluntad de complementar el actual sistema de ayudas, impulsado por las federaciones autonómicas y la estatal, que cubren aspectos como el alojamiento y los traslados, entre otros, pero no aportan ninguna ayuda monetaria en lo que se refiere a los gastos del día a día. En su mayoría, los atletas que las reciben dedican muchas horas a entrenar y estudiar y no tienen la posibilidad de generar ingresos. De esta forma, el Salt Gimnàstic Club quiere colaborar en los dispendios relacionados con los entrenamientos, las competiciones y otras necesidades deportivas de sus gimnastas. El club destina esta primera temporada aportaciones mensuales a los atletas Pau Jiménez y Laia Masferrer. Ambos forman parte actualmente del ciclo olímpico para intentar participar en los Juegos de Los Ángeles, en Estados Unidos, de 2028. Este sistema de becas, que ha sido aprobado por mayoría absoluta por los socios del club, se revisará antes de que empiece cada curso para decidir qué deportistas pueden beneficiarse.

Con este sistema de ayudas, el Salt Gimnàstic Club no quiere premiar a los atletas, sino aportar un incentivo para facilitar su crecimiento deportivo y a la vez potenciar su implicación con la comunidad deportiva local, en especial con aquellos que actualmente se están formando en el club. Para acogerse a las Becas en la Excelencia Deportiva deben cumplirse una serie de requisitos, como que los gimnastas sean mayores de edad o consigan unos determinados resultados deportivos. Al mismo tiempo, el deportista se compromete a cumplir con el calendario de competiciones establecido, mantener un comportamiento deportivo ejemplar y fomentar el vínculo con el Salt Gimnàstic Club participando en actividades con los gimnastas más jóvenes de la entidad, como sesiones de entrenamiento, charlas motivadoras y exhibiciones técnicas. El sistema de becas se inicia cada 1 de septiembre y se revisa anualmente, teniendo en cuenta el rendimiento de cada deportista en competiciones locales, nacionales e internacionales, y otros parámetros como su progreso técnico, compromiso, comportamiento y resultados académicos.

El punto de partida

En verano de 2024, uno de los gimnastas del Salt Gimnàstic Club se reunió con la junta directiva para pedir ayuda, exponiendo que el elevado volumen de horas dedicadas a los estudios ya los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) le imposibilitaba disponer de tiempo para trabajar, por lo que no podía ganar dinero. Aquel fue el punto de partida por el que la entidad se puso a trabajar con la voluntad de encontrar un mecanismo que pudiera cubrir esa necesidad. Aparte de los dos gimnastas del club becados, Pau Jiménez y Laia Masferrer, otros tres atletas viven y se entrenan en el CAR de Sant Cugat y Madrid, aunque dos de ellos son menores de edad: Èric Terrés, Gabriel Barris y Èlia Ribas.

Silvia Flaquer, presidenta del Salt Gimnàstic Club, explica que “somos un club que mira mucho por el día a día de nuestros gimnastas y que siempre trabajamos para ayudarles, pero cuando los tenemos lejos, como es el caso de los chicos y chicas que viven y entrenan en el CAR, no siempre podemos detectar cuáles son sus necesidades. Agradecimos mucho las explicaciones del pasado verano de uno de nuestros deportistas.

Fue el punto de partida de un camino a partir del cual pretendemos echarles una firme mano”. Afirma que “cada mes les daremos una cantidad de dinero que, aunque no es muy elevada, les puede venir bien por aquellos gastos que otras becas no cubren” y añade que “es un mecanismo que no sólo se convierte en una ayuda económica, sino que al mismo tiempo fomenta el sentimiento de pertenencia del atleta con el club. Es una manera de cerrar filas, de unirnos aún más, porque acerca a los gimnastas que se han formado en casa con nuestra gente, aunque actualmente están lejos. Y también les demuestra que no los olvidemos, sino que estamos a su lado”. Flaquer expone igualmente que “estas ayudas tienen unos criterios de inclusión concretos porque somos una entidad sin ánimo de lucro, por lo que no podemos tener un gasto excesivo, sino que hemos preferido ser prudentes. De momento, éste es un punto de partida y ojalá la ayuda pueda crecer y continuar durante mucho tiempo”.

Sobre el Salt Gimnàstic Club

El Salt Gimnàstic Club se fundó en 1979 de la mano de Montse Hugas, quien fue su directora técnica durante más de 40 años. La entidad se ha dedicado siempre a la enseñanza y perfeccionamiento de la gimnasia para personas de cualquier edad y nivel. Ofrece un amplio abanico de opciones, desde la psicomotricidad hasta las acrobacias, pasando por la gimnasia artística femenina y masculina. También dispone de servicios de fisioterapia y entrenamientos complementarios. El club actualmente lo preside Silvia Flaquer y tiene 352 gimnastas y 24 entrenadores. Con el deporte como hilo conductor, haciendo del esfuerzo, el trabajo y la constancia sus principales pilares, en los últimos años ha ganado eco internacional a base de buenos resultados individuales y colectivos. También ha organizado campeonatos de gimnasia en todas las categorías. En 2021 en Tokio, dos de las gimnastas del club, Laura Bechdejú y Marina González, representaban por primera vez el Salt Gimnàstic Club en unos Juegos Olímpicos. Otros deportistas han entrado a formar parte del ciclo olímpico, como es el caso de Laia Masferrer y Pau Jiménez. Más nombres propios de presente y futuro, entre otros, son los de Èlia Ribas, Èric Terrés y Gabriel Barris, que se están formando en los Centros de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat y Madrid.