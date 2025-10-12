El Salón Náutico cierra su edición más exclusiva reafirmando su nuevo rumbo

Tras cinco días de intensa actividad, se han sentado las bases de la nueva propuesta del salón que, organizado por Fira de Barcelona con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), ha incorporado barcos de gran eslora, una experiencia premium y la ampliación del espacio expositivo al muelle de Barcelona, lo que ha permitido acoger embarcaciones de mayor tamaño y prestigio.

El nuevo enfoque ha atraído a más de 18.000 visitantescon un perfil más exclusivo que en anteriores ediciones caracterizado por su alta capacidad de compra, que ha generado un ambiente de negocio y networking de gran nivel. La presencia de grandes compradores y marcas líderes internacionales ha reforzado el posicionamiento del salón como cita referente en Europa para el sector náutico.

Así, la oferta expositiva ha sido la más completa de los últimos años, con 200 expositores y 500 embarcaciones, 130 en el agua y un 24% de estas de gran eslora. Han destacado las innovaciones y variedad de modelos de marcas líderes como De Antonio, Girbau, Karnic, Kumbra, Rodman, Sea Ray o Nuva, entre otras muchas; la presentación de una primicia mundial (el Horizon FD100, un yate de 31 metros); la exposición de la mayor muestra de catamaranes de Europa; 16 modelos nominados a mejor barco europeo del año, y novedades en nuevas motorizaciones como el catamarán eléctrico Earthling E40.

El presidente del Salón Náutico, Luis Conde ha subrayado que en esta edición “hemos dado un primer paso firme hacia una experiencia más exclusiva y orientada al negocio, que nos anima a seguir trabajando con el objetivo de consolidar este evento entre los líderes de Europa e impulsar a Barcelona como capital náutica del Mediterráneo”.

Encuentros sociales y de negocios

Además, el salón ha adecuado la experiencia al nuevo perfil del visitante con nuevas propuestas como el Village, el espacio social y gastronómico, con menú del chef con dos estrellas Michelin, Rafa Zafra, que se ha convertido en el epicentro de encuentros y relaciones comerciales durante el salón.

El evento ha puesto también el foco en las nuevas motorizaciones, la sostenibilidad y la economía azul, en el espacio de jornadas y conferencias Agora Port, organizado por el Port de Barcelona, que con más de 30 sesiones y un centenar de expertos ha reunido a los profesionales del sector para debatir y reflexionar sobre estos grandes retos y oportunidades para el sector náutico y portuario del país.

El Salón Náutico continuará evolucionando en los próximos años para atraer a los principales actores del sector y ofrecer una experiencia cada vez más exclusiva y de calidad. En este sentido, ya empieza a preparar su próxima edición prevista para el 14 al 18 de octubre de 2026.