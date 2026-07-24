El Saló Nàutic de Barcelona reunirá a más de 240 puertos deportivos

El Saló Nàutic Internacional de Barcelona regresará el próximo octubre al Port Vell, donde presentará la oferta de más de 240 instalaciones portuarias que se darán a conocer en el nuevo pabellón cubierto del muelle de la Fusta, una de las grandes novedades de esta edición. De este modo, los visitantes podrán descubrir destinos, ofertas y servicios náuticos de España y del Mediterráneo.

En su 63ª edición, el evento líder de la náutica en España dará mayor protagonismo a las actividades vinculadas a la práctica de la náutica deportiva y de recreo. Así, bajo el lema SeaMotion, instalará una carpa en el muelle de la Fusta que se convertirá en el punto de encuentro de puertos deportivos, marinas, destinos náuticos y submarinismo. Este nuevo espacio, Marinas & Harbour Facilities, contará con la participación directa e indirecta de más de 240 instalaciones portuarias, que darán a conocer sus servicios y las posibilidades que ofrecen como destino náutico.

En este sentido, participarán gestores como la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, que agrupa a más de 30 puertos deportivos; la Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics (ACPET), que representa a 48 instalaciones de todo el litoral catalán; o la Federación Española de Puertos Deportivos y Turísticos (Marinas de España), con más de 150 puertos deportivos repartidos por toda la geografía española.

A esta representación institucional se añade una destacada presencia de puertos y marinas que participarán directamente como expositores entre los que destacan Port Olímpic de Barcelona, Club Nàutic Estartit, Club Nàutic l’Escala, Club Nàutic El Balís, Marina Empuriabrava, Port de Premià, Port de Torredembarra, Marina de Burriananova, Marina de Ceuta, Marina Lanzarote, Marina Baiona, Puerto Deportivo de Gijón, Port Segur-Calafell y Varadero Port Nàutic Castelló. Asimismo, en el ámbito internacional, estarán presentes el puerto de l’Alguer de la isla de Cerdeña y diversos puertos de la isla de Sicilia.

Alianza con los puertos deportivos

Este nuevo espacio es fruto del acuerdo del Saló Nàutic de Barcelona con la ACPET, asociación catalana que tiene como objetivo defender los intereses del sector, además de impulsar proyectos compartidos en materia de promoción, formación, sostenibilidad e innovación.

La iniciativa cuenta también con la colaboración de la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos (Marinas de España), que se suma al proyecto con el objetivo de fortalecer la competitividad de las instalaciones náuticas y poner en valor la contribución económica y social del turismo náutico.

La oferta del pabellón cubierto del salón se completa con el espacio Diving, Shopping & Water Sports, centrado en la promoción de deportes acuáticos, en especial, el submarinismo, que regresa al salón en la edición de este año.

Organizado por Fira de Barcelona con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), el Saló Nàutic volverá a reunir del 14 al 18 de octubre las principales novedades de la industria náutica, desde los últimos modelos de embarcaciones deportivas hasta una amplia exposición de yates a motor, veleros y catamaranes de todas las esloras con más de 130 marcas ya confirmadas.