Sale a la luz el video de la detención de Tiger Woods tras el accidente: "¿Me están deteniendo?"

La oficina del sheriff del condado de Martin difundió este jueves el video del arresto del golfista Tiger Woods, ocurrido días después de un accidente de tráfico en Florida. En las imágenes se puede observar el momento en que su vehículo todoterreno terminó volcado tras el impacto, así como la interacción del deportista con los agentes que acudieron al lugar.

Tiger Woods anunció este martes que se aparta temporalmente del golf para recibir tratamiento y centrarse en su salud, días después de sufrir un accidente automovilístico en Florida (Estados Unidos).

"Soy consciente de la gravedad de la situación en la que estoy. Me aparto por un tiempo para recibir tratamiento y centrarme en mi salud. Es necesario para priorizar mi bienestar y trabajar hacia una recuperación duradera", dijo en un comunicado el golfista.

Incapacitado para conducir

Durante la grabación, Woods relata cómo ocurrió el accidente. Según sus propias palabras, estaba revisando su teléfono cuando, de forma repentina, perdió el control: “Miré mi teléfono y, de repente, ¡bum!”. La escena muestra al golfista visiblemente afectado mientras explica lo sucedido a las autoridades.

En otro momento del video, el deportista pregunta si está siendo detenido. La agente presente le confirma que sí, procediendo a colocarle las esposas. Durante el registro, los oficiales encuentran dos pastillas en su bolsillo, que Woods identifica como un analgésico de uso común, aunque posteriormente se confirmó que contenían hidrocodona.

El clip también revela que Woods negó haber consumido alcohol, pero admitió haber tomado varias pastillas ese mismo día. Mientras hablaba con los agentes, se le observa arrodillado en el césped, intentando explicar las circunstancias del accidente y su estado en ese momento.

En una parte llamativa del video, el golfista menciona que había estado hablando con “el presidente”, sin que quede claro a quién se refería exactamente (Trump).

Las imágenes incluyen además el estado del vehículo tras el accidente, completamente volcado, así como a Woods sentado en la parte trasera del coche policial. También se muestra la prueba de sobriedad realizada en el lugar, donde los agentes le piden repetidamente que mantenga la cabeza recta mientras realiza movimientos.

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El informe policial describe que el deportista presentaba signos evidentes de deterioro: ojos vidriosos, pupilas dilatadas, movimientos lentos y sudoración intensa. Según la agente responsable, estos indicios, junto con su comportamiento durante las pruebas, sugerían que no estaba en condiciones de conducir de forma segura.