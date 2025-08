“La Ryder Cup 2031 es casi un milagro tras la tarea titánica de poner de acuerdo a todas las administraciones"

Supongo que la presentación oficial fue un momento de alivio después de tanto tiempo luchando por conseguir la Ryder 2031...

Cuando luchas por una candidatura y lo que hemos luchado y que salga adelante, no te lo quita nadie. Fue un momento espectacular. Cuando salió el anuncio, por la noche, montamos una fiesta de todos los trabajadores. Sabíamos que no pasa cada día y no pasará nunca más.

¿Cree que ha sido casi un milagro que la Ryder 2031 haya llegado a Girona?

Si. Milagros no existen en la vida, pero es un elemento para la reflexión. Teníamos un Gobierno central implicado, dos diputaciones, las federaciones, entidades privadas...

¿Cuantas veces vio que no iba a salir adelante?

Muchas. Piensa que este proceso viene de 12 años atrás. Cuando arrancamos teníamos un Govern de Junts con Esquerra Republicana. Luego, Esquerra, elecciones...Por suerte Madrid nos dio apoyo incondicional. Fue clave cuando el Consejo de Ministros dio todas las aprobaciones. Entonces estaba Iceta, imagínate si ya queda lejos...Entiendes que poner todas las administraciones deacuerdo es una tarea titánica.

David Plana reconoció que lograr la Ryder para Camiral ha sido algo mucho más importante que hacer crecer una empresa / DANI BARBEITO

Al final, todo el mundo se ha subido al proyecto menos el ayuntamiento de Girona...

La ciudad de Girona lo vivirá mucho pero no sabemos quién estará al mando, aunque estoy seguro que cuando se acerce el acontecimiento la recibirá con los brazos abiertos. Había un interés deportivo, social, territorial, y a pesar ello, costó mucho tirar adelante el proyecto

Momento crítico para Catalunya y la Ryder

¿La sequía coincidió con el momento más crítico de la candidatura?

La sequía fue un momento crítico para Catalunya. El tema medioambiental en los campos de golf siempre se ha entendido mal. Nosotros somos una empresa que damos trabajo directo a 500 personas y la gente debe saber que la base de todo sale de agua regenerada. Esta empresa funciona con agua regenerada y cuando no gastas ni un litro de agua de boca y la gente no lo sabe, nos estamos explicando muy mal para que este mensaje no llegue al gran público

¿Cree que sigue siendo un tema pendiente de solventar en la opinión pública?

Que hablen con la dirección del ACA y hablen ellos. Con el tema de la gestión del agua, casi todos los campos funcionan con agua regenerada y hemos tenido que realizar fuertes inversiones para que sea así. Nosotros hemos hecho los deberes, pero el golf debe explicarse bien desde el punto medioambiental.

El CEO de Camiral reconoció que pasó muchísimo tiempo en Madrid para lograr el 'si' del Gobierno y los Ministerios / DANI BARBEITO

¿Qué papel ha jugado el propietario, Denis O’Brien, para conseguir que la Ryder venga a su resort?

Con el propietario, hemos vivido momentos emocionalmente diferentes. Cuando me pedía que lo dejáramos correr, que ocurrió en varias ocasiones, yo le decía que no. Y en ocasiones, en las que estaba a punto de tirar la toalla, era él el que me animaba a mi. Hubo momentos con dificultades en todos los frentes. Cuando nos dijeron 'no' al tercer campo, fue un momento difícil, pero estuvimos trabajando tres meses para tratar de encajar el nuevo proyecto y de hecho, seguimos trabajando en ello.

El empujón final socialista

¿La llegada del PSC al Govern fue clave para darle el impulso necesario?

Sin duda. Aunque Esquerra también dio su aprobación aunque faltaban las firmas, y entonces llegaban las elecciones y todo volvía a empezar. Todos esos giros políticos, viendo como sucedieron, hace increíble que estemos aquí. Illa nos dijo que quería que pasaran cosas en Catalunya, y si era fuera de Barcelona, todavía mejor. Les dijimos que estábamos dispuestos a invertir en un acontecimiento en Girona, y de interés mundial, así que eso nos puso en la misma sintonía. Con Berni Álvarez tenía claro la importancia de este acontecimiento. Lo que más nos exigieron es que tuviera impacto social. También ha sido importante la implicación de La ‘Caixa’, no tanto en el terreno deportivo, pero si en el aspecto social a través de su Fundación. La sostenibilidad les importaba mucho.

Salvador Illa nos dijo que quería que pasaran cosas en Catalunya, y si era fuera de Barcelona, todavía mejor. Les dijimos que estábamos dispuestos a invertir en un acontecimiento en Girona, y de interés mundial, así que eso nos puso en la misma sintonía. Con Berni Álvarez tenía claro la importancia de este acontecimiento y la Fundación La Caixa quiere impulsar el aspecto social del torneo

¿Cuantas horas puede haber invertido en reuniones?

Miles, ¡seguro! Primero era un reto, y desde el punto de vista político, no fue nada fácil. Me dijeron, después de la caída de la candidatura olímpica del Pirineo, que necesitaba el apoyo del territorio y así lo hice. Contacté con más de 200 personas desde el sector turístico, chefs y hasta con comisiones obreras. Cuando me devolvían la llamada era que había mucho interés en el territorio. Los políticos no querían tirarse al proyecto sin contar con el apoyo social.

Mucha gente piensa que se va a parecer a la fallida Copa América...

Son dos acontecimientos completamente diferentes. Se pueden parecer es que hay unas semanas donde se vive la competición y sales en todos los medios del mundo, pero a parte de esto, no tiene ningún otro parecido. La Ryder, el año próximo, ya empieza a moverse con torneos en el DP World Tour en algún campo de Catalunya.

Los teléfonos de Camiral ya 'hierven'

¿Ya se ha empezado a notar el interés por la Ryder Cup 2031?

Lo hemos notado desde el primer dia. Ya nos llaman desde Estados Unidos queriendo realizar la reserva..Hoy nadie coge el barco y se viene a navegar a las aguas de Barcelona, mientras que los golfistas ya están haciendo planes para conocer Camiral ¡seis años antes!. Dentro de 30 años, seguro que seguirá siendo un punto de peregrinaje para conocer la instalación y Girona.

Un momento de la entrevista con SPORT en el resort gerundense / DANI BARBEITO

¿Ya se ha logrado la Ryder...y ahora qué es lo que viene?

Las expectativas son muy altas. Somos de los pocos campos que han organizado tres Open de España, un DP World Tour con apenas unas semanas de antelación….tenemos un regalo que nos hicieron hace 30 años, y es que la gente que pensó esto era gente que pensaba en golf. Ahora, para nosotros, es un riesgo que nos obliga a tomar decisiones importantes y que pueden afectar a los trabajadores, pero al mismo tiempo, es todo un reto que tenemos por delante.

¿Que importancia tiene el apoyo de European Tour a Camiral?

Después de perder ante Roma, hubo un tema importante de logística. European Tour necesita una sede con buena insfraestructura o no puedes hacer llegar a los aficionados. Buenos accesos, el tren AVE desde Barcelona, carreteras.... Somos una de las pocas sedes que tiene al alcance este tema. La Ryder quiere también guardarse el modelo de evento. Cada vez crecen los eventos musicales, por ejemplo..Hay que encontrar espacios para todo.

Un tercer campo, en el 'limbo'

¿Los terrenos del hipotético tercer campo ya son propiedad de Camiral?

Si, son nuestros.

¿Construir el tercer campo todavía es una opción?

Para nosotros, como resort, tenemos un proyecto a largo plazo independiente a la Ryder Cup, para hacer de Camiral un destino más potente. Creo que no se puede hacer ahora por un tema político, pero la Ryder Cup quiere tener las máximas posibilidades abiertas. A día de hoy, tenemos la voluntad futura de crecer. No sé si nos dejarán o no. Se intentará hacer el torneo con los dos campos que tenemos ahora mismo, pero la Ryder tendrá que ponderar que tipo de competición se puede hacer aquí. No se puede hacer la de Roma o París que se hicieron con campos a medida. Hemos de mirar como poder hacerlo en la situación actual.

Se intentará hacer el torneo con los dos campos que tenemos ahora mismo, pero la Ryder tendrá que ponderar que tipo de competición se puede hacer aquí. No se puede hacer la de Roma o París que se hicieron con campos a medida

¿Está estudiado el nuevo recorrido?

Para poder salvar la Ryder Cup se hizo un proyecto que fuera capaz de llevar a cabo el torneo en las condiciones actuales. Ahora ya está aquí, y a lo mejor puede que sea una Ryder Cup más pequeña, porque estaremos limitados por lo que tenemos ahora. Ellos, como organizadores, quieren la mejor Ryder y si sale otra posibilidad, la estudiaremos, pero ahora mismo no está sobre la mesa.

Plana no esconde el interés de Camiral de construir un tercer campo, que ahora mismo, no entra en la ecuación de la Ryder 2031 / DANI BARBEITO

¿Como CEO de Camiral, como se ve en los próximos años?

Yo no soy golfista, y creo que eso me benefició para nunca bajar los brazos por la situación vivida. Los golfistas se deprimian a la primera cuando las cosas no iban bien y yo no tenía esta emoción. Era importante que alguien se lo mirara no desde una perspectiva emocional. Hay un momento que te das cuenta que estás luchando por algo más que hacer crecer una compañía. También la responsabilidad de tener 500 familias trabajando y convencidos que seguirá el proyecto en 30 años.

Madrid, muchos ministros y La Moncloa

¿Como fue de importante sus constantes viajes a Madrid?

Hasta que no vas a Moncloa no acabas cerrando ningún trato. He pasado por ministros y ministerios, creo que cuento con 10 o 12 firmas de diferentes ministros. Vivía más en Madrid que en Girona. La Ryder Cup quiere que todos los aspectos logísticos estén acordados con el Gobierno y tengan vía libre, camiones, productos de merchadising, policía, hacienda.. Salió en el BOE y todo el mundo pudo ver que el Gobierno iba en serio

¿Quién dio el segundo empujón al proyecto?

El entonces presidente del CSD, Albert Soler y ante la Secretària General de l’Esport, Soler nos dijo que el Gobierno daría su apoyo a la nueva candidatura tras no salir adelante la primera candidatura, como así fue. Y en Catalunya, vieron en Madrid que realmente iban en serio.

Camiral ya estará siempre asociado a la Ryder Cup y queremos que el territorio también se pueda beneficiar. El golf es competencia, pero tener buenos campos alrededor lo convierte en destino global.

¿Quienes serán los primeros grandes protagonistas de la Ryder?

No tengo duda, el equipo de greenkeeping. Tienes que tener previsto como quieren el campo, porque cuando habla el director de la Ryder Cup quiere preparar el campo para que gane Europa. Aquí vendrán los antiguos capitanes para ver como se tiene que preparar el campo. Hay una competencia feroz, y lo organizan para ganar la Ryder Cup.

Plana se siente satisfecho por el trabajo realizado aunque siente la responsabilidad de llevar adelante un proyecto con 500 personas que trabajan en el resort / DANI BARBEITO

¿Irá a seguir de cerca las próximas ediciones?

Yo voy a estar en septiembre en Nueva York y ya seguí 'in situ' las últimas de París y Roma. Vimos todo lo que se necesitaba para hacer una Ryder Cup. Tras volver de Roma, los de European Tour vinieron a ver los espacios reales que necesitan en este campo. Calculamos que vendrán unas 250.000 personas, ojalá quepa mucha gente. Lo interesante de la Ryder es que tiene público que paga 100 euros por su entrada, pero también los que pagan 1000 por verlo desde las zonas VIP.

¿El nivel de los hoteles, estará al nivel que se espera?

La gente tiene soluciones alternativas, como cruceros...pero en Girona, y también mucha gente vendrá de Barcelona. Camiral ya estará siempre asociado a la Ryder Cup y queremos que el territorio se pueda beneficiar. El golf es competencia, pero tener buenos campos alrededor lo convierte en destino global.