La Ryder Cup de 2031 en Girona también está presente en Nueva York

La Ryder Cup 2031 que se disputará en el recorrido gerundense de Camiral Golf & Wellness, también tiene presencia en la Ryder Cup de Nueva York, que ha arrancado este viernes en el recorrido de Bethpage Black con los primeros partidos en juego.

Y unas semanas después de desvelarse que el resort gerundense será el escenario de esta competición dentro de seis años, la mejor manera de conocer la dimensión de este acontecimiento deportivo es estar presente y vivirlo en primera persona.

Por ello, el Conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, se ha desplazado hasta Nueva York para seguir ‘in situ’ todo lo que sucede en el torneo neoyorquino, y empezar a vivir lo que puede ser este acontecimiento en Girona dentro de unos años.

El Conseller está acompañado del CEO de Camiral, David Plana, y la directora de la Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvera / GENE

Catalunya, bien representada

El Conseller ha viajado a tierras neoyorquinas acompañado de Arantxa Calvera, directora de la Agència Catalana de Turisme, y también se encuentra en Bethpage Black, el CEO de Camiral Golf & Wellness, David Plana, el hombre que ha de materializar la Ryder con el apoyo conjunto de Ryder Cup Europe.

Camiral Golf será la sede de la Ryder Cup 2031, un acontecimiento mundial que tendrá Catalunya y Girona como referencia / CAMIRAL

Además, cuentan con el apoyo del presidente emérito de la Federación Española, Gonzaga Escauriaza y también se han desplazado a Nueva York el presidente de la Federació Catalana, Ramon Nogué, dos presidentes que han trabajado durante muchos años para que Girona sea finalmente sede del torneo y que será un antes y un después para el golf español.

Todos ellos quiere imbuirse de la competición que deberá convertirse en un acontecimiento histórico cuando llegue a Girona, y en todos estos años previos, la mejor manera de preparar un gran acontecimiento es aprender de las ediciones previas, comenzando por la que se está viviendo ahora mismo en Nueva York.