Golf
La Ryder Cup de 2031 en Girona también está presente en Nueva York
El Conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, visita la sede de Bethpage Black para conocer de cerca el importante acontecimiento que acogerá Camiral Golf en seis años
La Ryder Cup 2031 que se disputará en el recorrido gerundense de Camiral Golf & Wellness, también tiene presencia en la Ryder Cup de Nueva York, que ha arrancado este viernes en el recorrido de Bethpage Black con los primeros partidos en juego.
Y unas semanas después de desvelarse que el resort gerundense será el escenario de esta competición dentro de seis años, la mejor manera de conocer la dimensión de este acontecimiento deportivo es estar presente y vivirlo en primera persona.
Por ello, el Conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, se ha desplazado hasta Nueva York para seguir ‘in situ’ todo lo que sucede en el torneo neoyorquino, y empezar a vivir lo que puede ser este acontecimiento en Girona dentro de unos años.
Catalunya, bien representada
El Conseller ha viajado a tierras neoyorquinas acompañado de Arantxa Calvera, directora de la Agència Catalana de Turisme, y también se encuentra en Bethpage Black, el CEO de Camiral Golf & Wellness, David Plana, el hombre que ha de materializar la Ryder con el apoyo conjunto de Ryder Cup Europe.
Además, cuentan con el apoyo del presidente emérito de la Federación Española, Gonzaga Escauriaza y también se han desplazado a Nueva York el presidente de la Federació Catalana, Ramon Nogué, dos presidentes que han trabajado durante muchos años para que Girona sea finalmente sede del torneo y que será un antes y un después para el golf español.
Todos ellos quiere imbuirse de la competición que deberá convertirse en un acontecimiento histórico cuando llegue a Girona, y en todos estos años previos, la mejor manera de preparar un gran acontecimiento es aprender de las ediciones previas, comenzando por la que se está viviendo ahora mismo en Nueva York.
- Real Oviedo-FC Barcelona: horario, dónde ver y alineaciones en directo del partido de Liga
- El exfutbolista Rivaldo (53 años) se moja sobre el Balón de Oro: “Cuando Lamine lo gane será porque marca más goles y da más asistencias”
- Impacto inmediato Jan Virgili: el Barça se frota las manos
- La convocatoria del Barça para visitar al Oviedo
- Así es María Segura: La concejala murciana antiokupas que posa como modelo en sus ratos libres
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Oviedo - FC Barcelona
- El calendario destroza a Luis Enrique: mal augurio con Doué
- De la Fuente, sobre las quejas de Flick por la lesión de Lamine: 'No me acuerdo, ni me interesa