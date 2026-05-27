La Ryder Cup 2031, considerada por el Gobierno de España como "un acontecimiento de excepcional interés público”

El Gobierno de España oficializó este miércoles a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) que la próxima Ryder Cup 2031 que se celebrará en rel resort gerundense de Camiral Golf, se considera “de excepcional interés Público” por lo que todas las empresas que apoyen el evento golfístico, podrán contar con importantes exenciones fiscales, que recoge el BOE.

“Todos los eventos y programas que se recogen en el presente real decreto-ley comparten una naturaleza excepcional, derivada de su relevancia cultural, deportiva, su dimensión internacional, su incidencia económica y el impacto social que generan. Su carácter extraordinario justifica la necesidad de formalizar su consideración como acontecimientos de excepcional interés público y, además, ha de hacerse con carácter urgente para llegar a tiempo de las fechas conmemorativas”, explicaba el BOE en su primer apartado

Un impulso definitivo a la competición bienal que enfrenta a Estados Unidos y Europa y que será uno de los grandes acontecimientos deportivos mundiales en esa fecha, y que atraerá a miles de aficionados de todo el mundo a Catalunya para seguir de cerca la competición y conocer Catalunya de primera mano, con visitas al país y a los campos de golf catalanes.

Camiral Golf será la sede de la Ryder Cup 2031, un "acontecimiento deportivo de interés excepcional" / CAMIRAL

"Un evento de primer nivel"

En la aparición en el BOE, que entrará en vigor a partir de este jueves, dia 28, se recoge que “La Ryder Cup es un evento deportivo internacional de primer nivel, objeto de amplio seguimiento mediático a nivel mundial y que genera una gran expectación y resultados para el país anfitrión, en términos deportivos, turísticos y económicos, dice el BOE.

Los clubs catalanes van unidos de la mano junto a la FCGolf para que el golf vaya unido con la mira puesta en la Ryder Cup 2031 / SPORT

“La organización de este tipo de eventos contribuye de manera destacada y eficaz a la promoción del deporte en general y de la modalidad deportiva concreta en particular (en este caso, el golf, que se ha venido popularizando enormemente en España durante los últimos años), que de manera adicional permite al país que los alberga recibir miles de visitantes y mostrarse al mundo, posibilitando un retorno económico (presente y futuro) que hace sostenible y rentable la inversión requerida”.

Una gran noticia para las empresas que podrán realizar inversiones importantes con vistas a la Ryder, y que es un primer paso de la implicación del Gobierno para que la competición cuente con el apoyo necesario del Gobierno, además del sector privado.

Una decisión importante del Gobierno, a la espera de conocer si finalmente habrá ‘luz verde’ para la contrucción de un nuevo campo específico para la disputa de la Ryder Cup, algo que todo el mundo del golf ve muy claro, aunque necesita el apoyo político para acabar de ponerse en marcha.