"La Ryder Cup 2031 en Camiral Golf será la mejor de la historia si cuenta con un nuevo campo"

Ángel Gallardo (Sitges, 1943), jugador de golf venerado en las Islas Briránicas y poco reconocido en España a pesar de sus éxitos como profesional, es miembro honorario del PGA European Tour y fue el encargado de poner en marcha el campo del PGA Catalunya, conocido actualmente como Camiral Golf, donde se celebrará la Ryder Cup 2031

¿La Ryder Cup 2031 es un sueño hecho finalmente realidad, no?

Ha sido un trabajo muy largo, pero al final, todo ha valido la pena.

¿Este campo se hizo para acoger la Ryder?

Efectivamente. Y de hecho, Camiral, que entonces se llamaba PGA Catalunya, ya tenía que haber acogido la Ryder en 1997 y que se volvió a escapar en 2023 que fue a Roma.

¿Se siente como el padre de todo este proceso?

Yo diría que si alguien influyó para que la Ryder saliera de las Islas Británicas fui yo…

La presencia de jugadores europeos como Seve o Langer, también debió influir…

Efectivamente, se dieron cuenta en Inglaterra que en Europa había jugadores con mucho tirón y yo propuse que la Ryder Cup saliera de las Islas y la acogiera, por ejemplo, Catalunya. A los ingleses les costaba reconocer que fuera de su mundo hubiera tanto talento.

Gallardo posa para SPORT en Golf Terramar, donde nos explicó todo el proceso para conseguir la Ryder Cup 2031 / SPORT

Schofield creyó en Catalunya

¿Encontró apoyo para aquella idea que lanzó?

El entonces máximo responsable del European Tour, el escocés Ken Schofield, enseguida recogió el guante porque decía que Catalunya, de la que se enamoró comiendo pan con tomate y jamón, era el lugar ideal para jugar la Ryder, y todavía más después del éxito de los Juegos de Barcelona’92.

¿Y que ocurrió?

Pues me asignaron la tarea de encontrar un terreno para construir un campo del PGA European Tour con vistas a la Ryder, y después de mucha búsqueda, encontré los terrenos de Caldas de Malavella, que pertenecían al RACC, ya que en un principio querían construir el Circuit de Catalunya allí, pero al final lo descartaron al ser lejos de Barcelona.

Ángel Gallardo siempre creyó en el proyecto de la Ryder en Camiral, aunque ha llegado más tarde de lo previsto / SPORT

¿Se compró esa finca y qué sucedió?

Pues European Tour me asignó el seguimiento y la construcción del campo de Camiral, donde estuve tres años supervisando todo, el diseño del campo, el tipo de hierba, absolutamente todo. La idea era que se disputara en 1997.

¿Y por qué no se pudo celebrar entonces la Ryder?

No llegamos a tiempo para hacer la competición. Y los ingleses, que tenían el cien por cien de las acciones de la Ryder, querían que se celebrara de todas formas, si no era posible hacerla en ese momento en Camiral y Schofield me pidió que buscara un buen sitio para hacer la Ryder Cup si no era posible en Catalunya en ese momento.

Valderrama, nuevo destino

¿Y a qué puerta fue a llamar?

Pues conocía a un empresario con muchos recursos como Jaime Ortíz-Patiño, y cuando le propuse que llegara a Valderrama por primera vez la Ryder, no se lo pensó. Luego, todos sabemos lo que significó aquella Ryder con Seve, y la victoria española.

¿ Y qué pasó con Camiral?

Al no poderse disputar la Ryder, el campo se inauguró con muchas dificultades en 1999 y PGA European Tour, al ver que no lo podía mantener ni darle el uso para el que se creó, lo puso en venta y acabó en manos del actual propietario, el irlandés Denis O’Brien.

Ángel Gallardo charla con el propietario de Camiral, Denis O'Brien, en la 'Nit del Golf' catalán / JORGE ANDREU

¿Por qué se lo quedó el millonario irlandés?

Salió en un diario inglés que el campo estaba en venta. Se quedó el resort y la parte inmobiliaria. Creo que el señor O’Brien, de la inversión que hizo, no ha empezado a ganar dinero hasta ahora…

¿Como dio empuje a la Ryder?

O’Brien tenía un poco de rivalidad con otro multimillonario irlandés JP McManus, que se quedó precisamente Adare Manor en 2015 que acogerá la próxima Ryder Cup, y a O’Brien también le hacía ilusión poder acoger el torneo en sus instalaciones.

Desilusión y vuelta a empezar

Parecía que la Ryder iba a llegar finalmente al PGA Catalunya en 2023…

Estuvo muy cerca, aunque al final se la llevó Roma porque puso encima de la mesa mucho dinero y O’Brien no fue rápido en ese momento a pesar de que se lo advertí…dicen las malas lenguas que puso el dinero la familia Agnelli.

Fue una decepción muy grande en ese momento…

Si, porque se dio cuenta O'Bien que quería la Ryder de la que se enamoró en la edición de París. Cuando le dije que si depositaba el dinero tendríamos la Ryder y se escapó, se decidió a que se llevara adelante.

David Plana, CEO de Camiral, junto a Ángel Gallardo y el Conseller d'Esports, Berni Rodríguez, en la 'Nit del Golf' / JORGE ANDREU

¿Aunque no era fácil porque Camiral no la podía pedir directamente, no?

La Ryder la tiene que pedir un país y tiene que haber una apuesta económica clara desde el propio Gobierno, y en Catalunya hubieron muchas dudas, tantas que ya se posicionó Madrid para llevarla al barrio de Tres Cantos, e incluso Bilbao para acogerla. El entonces presidente de la Federación Española, Gonzaga Escauriaza, hizo todo lo que tenía en sus manos para que se hiciera en Camiral.

¿Había que poner un dinero para la garantía y no llegaba?

Era indispensable. En una conversación que tuve con el propietario de Empordà Golf, Emili Cuatrecases, le dije que la Ryder no se haría en Catalunya si no se firmaba el acuerdo con European Tour, y él me dijo que ayudaría a solucionar la garantía financiera para que la Ryder no se moviera de Catalunya, y lo logró. Sin duda, su paso adelante fue clave para desatascar el tema.

¿Habrá nuevo campo?

¿La Ryder Cup 2031 se hará en un campo para la ocasión?

Yo diría que el 90% está casi decidido y la decisión no podrá alargarse mucho. Es una decisión que debe tomar la Generalitat. En la situación actual se haría una buena Ryder Cup, pero con un campo a medida, estoy convencido que será la mejor de la historia, pero todavía se tiene que aprobar. Podrán acceder 60.000 espectadores sin poner una grada, para velar por la seguridad de todos los asistentes.

¿Decir que será la mejor de la historia es atrevido, no?

No tengo ninguna duda. Un campo espectacular si se contruye, con conexiones con Barcelona en tren cada 20 minutos tipo lanzadera, un aeropuerto a 8 minutos. Habrá parking para 10.000 coches. Hectáreas hay de sobras para todo lo necesario.

Gallardo cree que el apoyo de los medios será básico para darle un empujón a la Ryder / SPORT

¿Que significará la llegada de la Ryder a Catalunya?

Será un impacto brutal. Ahora hay que darle un impulso al golf con la construcción de campos municipales o públicos. Hasta que eso no suceda, no lograremos nada. Si queremos que el golf sea popular en España, nos hacen falta 100 campos públicos de golf. En Inglaterra hay 400 campos municipales, en cualquier rincón del país tienes uno. Esa cultura hay que crearla. Ahora mismo tenemos unas 300.000 licencias, y deberíamos alcanzar un millón.

Es un camino muy largo…

Si no rompemos esa barrera, no nos sacaremos de encima el mantra que el golf es un deporte de ricos. Y los clubs elitistas también lo han fomentado en su momento. Pero ya no tiene sitio en la nueva realidad del golf. Si lo hacemos popular, tendrá más salida en los medios y creará más interés. Hay que empezar ya...