La Ryder Cup 2027 en Irlanda ya selecciona voluntarios

La Ryder Cup 2027, que celebrará su Centenario, ya ha abierto el plazo de inscripciones para quienes quieran formar parte de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. El torneo se disputará en Adare Manor, Condado de Limerick, Irlanda, del 13 al 19 de septiembre de 2027, marcando la segunda vez que Irlanda acoge este prestigioso evento tras el K Club en Kildare en 2006.

Los voluntarios podrán optar a dos tipos de roles; el tradicional de Marshall, que supervisa el desarrollo de la competición en el campo, y el nuevo rol de Ambassador, enfocado en mejorar la experiencia de los aficionados. La inscripción para ambos puestos estará abierta hasta el 1 de abril de 2026, y se espera cubrir alrededor de 2.000 puestos. Hasta la fecha, más de 24.000 personas han mostrado su interés en participar a través de la web oficial de la Ryder Cup.

Los Ambassadors tendrán la misión de ofrecer la legendaria hospitalidad irlandesa a los miles de aficionados que visiten Limerick, estando presentes en puntos clave como transporte, entradas al campo y el Fan Village. No se requiere experiencia en golf, solo entusiasmo y capacidad de trabajo en equipo.

La Ryder Cup 2027 ya ha iniciado el periodo de inscripciòn para formar parte del torneo / RYDER

Conocimientos de golf

Por su parte, los Marshall serán esenciales para el correcto desarrollo de la competición, gestionando áreas como gradas, hoyos, accesibilidad y transporte dentro del campo. Este rol requiere confianza, capacidad de comunicación y conocimientos de golf.

Kit Gartrell, director de entrega de eventos de Ryder Cup Europe, destacó la relevancia de los voluntarios: “La Ryder Cup 2027 será el mayor evento deportivo que Irlanda haya organizado y el mundo estará observando. Nuestros voluntarios estarán en el corazón de este evento histórico y serán parte de la historia”,dijo.

La selección final de voluntarios se comunicará en agosto de 2026, con detalles específicos de los roles que se anunciarán en noviembre de 2026. Esta es una oportunidad única para formar parte de un acontecimiento que promete emociones, historia y golf de primer nivel en suelo irlandés.