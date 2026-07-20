Ryan Fox, el campeón improbable que conquista la gloria en el Open Championship

Hay golfistas que nacen para las grandes portadas y otros que se las ganan a golpe de perseverancia. Ryan Fox, ganado del Open Championship este domingo, pertenece sin discusión al segundo grupo. Durante años fue ese pegador neozelandés de enorme talento, hijo del mítico Grant Fox, leyenda de los All Blacks, capaz de firmar vueltas espectaculares pero sin acabar de dar el salto definitivo.

A los 39 años, cuando muchos ya empiezan a mirar de reojo el calendario y no los majors, el neozelandés escribió la historia más importante de su carrera al conquistar el Open Championship en Royal Birkdale, el primer grande de su trayectoria y uno de los finales más emocionantes que se recuerdan.

Fox no era el gran favorito cuando arrancó la última jornada. El liderato pertenecía al estadounidense Sam Burns, mientras nombres como Scottie Scheffler, Tommy Fleetwood o Cameron Young esperaban cualquier oportunidad para asaltar la cima. Pero el jugador oceánico llevaba dos días avisando. El sábado había firmado un extraordinario 62 (-8), igualando el récord del campo en un Open y metiéndose de lleno en la pelea por la Jarra de Clarete.

Igualdad hasta el final

El domingo tocó sufrir. Royal Birkdale enseñó todos sus colmillos con viento, calles estrechas y unos greenes implacables. Fox alternó aciertos y errores durante una vuelta cargada de tensión. Mientras Cameron Young lanzaba un espectacular 64 para colocarse en cabeza con nueve bajo par, el neozelandés resistía sin perder la calma. Llegó al hoyo 18 empatado con el estadounidense y sabiendo que un birdie le daba el título y un par le enviaba al desempate.

Fox, en la tranquilidad del vestuario, observa la inscripciòn con su nombre en la Jarra del Clarete que le convierte en 'Golfista del Año' / THEOPEN

Entonces apareció el mejor Ryan Fox. Driver perfecto, segundo golpe preciso y un putt de unos cuatro metros que silenció Royal Birkdale antes de desatar la locura. Birdie, diez bajo par y campeón del Open por un solo golpe de ventaja. Un final de película para un jugador que jamás había terminado entre los diez primeros de un major y que apenas un año antes había fallado el corte en este mismo torneo.

La emoción le desbordó nada más embocar el putt ganador. "No tengo palabras para explicar lo que siento", confesó todavía incrédulo. "Mis manos estaban temblando por todas partes. Solo intenté respirar hondo y confiar en la línea". Una confesión que retrata perfectamente la presión de un desenlace inolvidable.

"Quería ganar en el 18"

Fox también explicó que nunca pensó en jugar conservador en el hoyo decisivo. "No estaba jugando para el playoff. Quería ganar el torneo en el 18". Esa mentalidad ofensiva terminó marcando la diferencia en el hoyo más difícil de toda la semana.

La victoria tiene además un enorme valor histórico. Se convirtió en el segundo neozelandés capaz de levantar el Open Championship después del legendario Bob Charles, que lo consiguió en 1963. Más de seis décadas después, Nueva Zelanda vuelve a celebrar un campeón del Open gracias a un golfista que ha construido su carrera lejos de los focos, creciendo paso a paso en el DP World Tour antes de consolidarse también en el PGA Tour.

Su trayectoria siempre estuvo marcada por la potencia desde el tee, un ritmo de juego vertiginoso y una personalidad alejada del artificio. Nunca fue considerado una superestrella, pero sí uno de esos profesionales capaces de competir contra cualquiera cuando encontraba inspiración. En 2026 esa inspiración llegó en el escenario más prestigioso del golf mundial.

Ryan Fox ya no será recordado únicamente como el hijo del héroe del rugby neozelandés. Desde este domingo tiene su propio lugar en la historia. En Royal Birkdale dejó de ser un excelente jugador para convertirse en campeón de un major. Y eso, en el golf, cambia una carrera para siempre.