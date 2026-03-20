La rutina de entrenamiento de David Broncano, presentador: "Me levanto a las 8:30 y desayuno una tortilla de 3 huevos"

David Broncano, a sus 41 años, es una persona que cuida su físico. A pesar de disponer de poco tiempo, debido a la alta carga de trabajo que se le exige en RTVE, tiene tiempo para manterse saludable.

A pesar de su estilo desenfadado frente a las cámaras, Broncano también muestra momentos de seriedad y revela detalles más personales sobre su vida. Por ejemplo, en una entrevista con Detective Murciano, compartió aspectos de su rutina diaria, como la hora a la que se levanta y qué suele desayunar.

Esto es lo que almuerza Broncano

El presentador mantiene un estilo de vida activo y saludable. Además de practicar tenis regularmente, presta atención a su alimentación. Confiesa que se despierta alrededor de las 8:30 de la mañana y que su desayuno típico incluye una tortilla de tres huevos, pavo y yogur con fruta, una combinación pensada para aportarle energía y nutrientes esenciales.

"Todas las mañanas me hago una tortilla de dos claras. Cuanto tengo prisa, recurro a un batido con gofio, frutas y avena, un 'superalimento' con el que puedo sobrevivir una semana", dice.

Aunque La Revuelta se emite a altas horas de la noche, el programa no es en directo, sino que se graba por la tarde. Esto le permite a Broncano conservar un horario regular, despertándose sin prisas y manteniendo un equilibrio entre descanso y productividad matutina.

Su desayuno, sencillo pero nutritivo, le proporciona proteínas de alta calidad, grasas saludables y vitaminas. Los huevos aportan saciedad y colina, el pavo ofrece proteínas adicionales, y el yogur con fruta contribuye con fibra y antioxidantes, evitando los ultraprocesados y el exceso de azúcar.

Deportista y desconnexión

David Broncano incorpora el deporte como una parte esencial de su rutina diaria, considerándolo no solo un medio de mantenerse en forma, sino también una vía para desconectar del trabajo y liberar estrés.

El tenis ocupa un lugar especial entre sus actividades físicas favoritas; asiste con regularidad a torneos como el Mutua Madrid Open y practica con frecuencia, lo que le permite combinar entretenimiento y ejercicio.

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Además del tenis, Broncano apuesta por actividades al aire libre para cuidar su cuerpo, destacando especialmente el montañismo y el esquí. Durante el invierno o en escapadas con amigos y su pareja, Silvia Alonso, aprovecha estas disciplinas para mantenerse activo y disfrutar de la naturaleza.