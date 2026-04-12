Rory McIlroy zozobra y abre las puertas del Masters a más candidatos al triunfo

El Masters de Augusta, como sucede cada año, no tendrá dueño definitivo hasta la jornada final de este domingo, a pesar de que el despliegue de juego y aciertos de Rory McIlroy en la segunda jornada, lo daba como claro ganador. Nunca un jugador en la historia del torneo había contado con seis golpes de renta mediado el Masters para acabar perdiéndolos en el tercer día y acabar la tercera jornada empatado con Cameron Young (-11).

El Masters si algo tiene, es que puede cambiar la clasificación de un día al siguiente de manera dramática y con diferentes protagonistas.

Eso es lo que sucedió en la llamada ‘jornada del movimiento’ en el Masters, donde Rory McIlroy perdía muy pronto esa renta de seis golpes ante jugadores pujantes como Cameron Young, Haotong Li o incluso Jason Day, que pasada la media vuelta del sábado, se mantenían muy cerca del norirlandés.

Young le recuperaba nueve golpes de diferencia a McIlroy / CHRIS TORRES / EFE

Momentos para sufrir

En Augusta, hay golpes malos para todos los contendientes como los que sufrió Patrick Reed, que pasó de sumar birdies y estar arriba de todo, a encadenar bogeys, o un Cameron Young, que también se iba al agua en plena persecución de McIlroy.

Incluso el mismo Rory también cometía el error de irse al lago en el 11, al inicio del Amen Corner para cometer su primer doble bogey y que le sumaba uno más en el hoyo 12. Tres golpes perdidos de sopetón que aprovechaba Cameron Young para situarse líder en los hoyos finales de su vuelta (-11).

Lowry lograba el hoyo en uno en el seis / ERIK S. LESSER / EFE

Aunque no eran los únicos contendientes. Shane Lowry, que lograba un espectacular 'hole in one' y Sam Burns se unian a la fiesta, empatando con -10 con McIlroy, que necesitaba recuperar golpes para volver al liderato. El norirlandés cogía aire con un birdie en el 14 y empatar en cabeza con Young, con el estadounidense ya en la Casa Club.

Aunque el defensor del Masters se rehizo de su mal momento, volviendo a recuperar el liderato en solitario con un birdie en el par 5 deel hoyo 15, para ponerse al par de la jornada (-12) Pero la vuelta se volvió a torcer en el 17 con un nuevo bogey para compartir el liderato. En el 18, Rory tuvo opción de acabar con birdie, pero no lo logró y saldrán hoy empatados con Cameron Young en otra jornada final del Masters que promete emociones fuertes.

Scheffler no se entrega

Scheffler jugó la mejor vuelta del día pero llegó tarde para optar a la victoria / CHRIS TORRES / EFE

De la jornada matinal, el gran protagonista fue el número uno del mundo, Scottie Scheffler, que firmaba una espectacular vuelta de -7, y subía como la espuma en la clasificación. Una recuperación en el tercer día que quizá llegó un poco tarde para el estadounidense que tiene difícil llegar a los guarismos para luchar por su tercera chaqueta verde.¿Pero quién puede descartarle?.

Jon Rahm, que llegaba con aspiraciones de luchar por la chaqueta verde, y Sergio García, desesperado en su juego que le ha llevado incluso a pensar en colgar los palos, no celebraron demasiado haber entrado en el corte el viernes, conscientes que su paso por el Masters el fin de semana podía ser más una tortura que una oportunidad de mejora.

Y ambos jugadores lo demostraron este sábado, finalizando ambos con vueltas de 73 para el vasco (+1) y 74 (+2) para el castellonense, que les dejó en los últimos puestos de la clasificación. Este domingo serán de los más madrugadores sin nada en juego, y con ganas de volver para casa pensando en otra edición dónde la suerte les sonría.