Rory McIlroy, excéptico sobre los avances del LIV Golf tras decidir jugar a 72 hoyos

Uno de los grandes ‘enemigos’ del LIV Golf, el norirlandés Rory McIlroy, que se encuentra en Abu Dhabi para arrancar este jueves los play-offs del DP World Tour y gran favorito para llevarse la ‘Race to Dubai’ por séprima vez, se mostró excéptico sobre los avances del LIV Golf al anunciar que jugarán 72 hoyos en lugar de los 54 que disputaban desde su fundación en 2022.

McIlroy catalogó de “peculiar” la decisión tomada por el LIV Golf al considerar que tres vueltas de golf como estaban disputando desde su inicio, no era el principal escollo para poder sumar puntos en el ranking mundial. “Podrían haber conseguido puntos con tres rondas. No creo que jugar tres o cuatro fuera lo que estaba frenando su inclusión en el ranking mundial”, dijo.

“El cambio les devuelve a una posición en la que ya no son realmente un elemento tan destructivo, sino que se alinean más con lo que hace el resto”, explicaba. “Si sintieron que eso era lo que necesitaban hacer para conseguir los puntos del ranking, supongo que eso es lo que tenían que hacer”, comentó el norirlandés.

Muy lejos en el ranking mundial

Cree que el tema de sumar puntos para el ranking mundial, no va a afectar a muchos jugadores del LIV Golf, “porque casi todos los jugadores ya han caído mucho en el ranking. No sé si los puntos les van a beneficiar realmente”, añadió. “Será interesante ver cómo se desarrolla”, concluyó enigmáticamente el ganador este año en Augusta.

No obstante, reconoció que habrá que observar la evolución de la situación y cómo la decisión afecta a la percepción general del circuito saudí en los próximos meses: “Será interesante ver cómo se desarrolla”, concluyó.