Rory McIlroy, más ambicioso que nunca tras ganar su segundo Masters: “Todavía tengo cosas que conseguir”

Un Rory McIlroy más maduro y sereno en su juego que nunca, que le llevó a sumar su segundo Masters consecutivo y el sexto ‘Major’ de su carrera, se mostró muy ambicioso respecto a sumar más victorias en torneos ‘Grandes’ y especialmente en el Masters, donde hacía historia logrando dos consecutivos, algo que sólo han logrado otros tres jugadores en la historia.

Una ambición de más éxitos a la que no quiso ponerle cifra, aunque tiene claro que espera mucho más en el futuro, a sus 38 años. “No quiero ponerle un número, pero siento que esta victoria es una parte del camino. Todavía tengo cosas que quiero conseguir”, decía ante la prensa poco después de la victoria. Y, sobre todo, dejó una frase que retrata con nitidez su estado de ánimo actual: “No le pongo un número, pero desde luego no quiero parar aquí”.

“Me llevó diez años ganar mi quinto grande, y el sexto ha llegado bastante pronto después”, recordó el norirlandés, que tras su triunfo en 2025 que le permitía lograr el ‘Grand Slam’ ha visto en la victoria de 2026 la confirmación que vive un nuevo ‘renacer’ en su carrera.

Rory vivió una segunda victoria histórica en el Masters / CHRIS TORRES / EFE

Un gran momento personal

“Sentía que el grand slam era el destino, y me di cuenta de que no lo era”, explicó. “Estoy en este camino hacia… no lo sé, acabo de ganar mi sexto grande, y siento que estoy en un muy buen momento con mi juego y con mi cuerpo”, dijo McIlroy.

Respecto a la victoria de este domingo, explicó que “me di cuenta de que, sencillamente, es muy difícil ganar el Masters. Intenté convencerme de que eran las dos cosas. Evidentemente hice la mayor parte del trabajo el jueves y el viernes. No creo que hubiera creído a nadie si me dicen que todo lo que tenía que hacer era jugar al par el fin de semana y que con eso iba a ganar. Desde luego pensaba que iba a necesitar salir ahí fuera y, al menos, hacer un par de vueltas bajo par”, dijo.

Rory celebra la victoria junto a su esposa y su hija en el green del 18 / CHRIS TORRES / EFE

“Creo que, en líneas generales, golpeé mejor la bola hoy, lo cual fue bueno de ver, pero aun así necesité apoyarme en mi juego corto en esos últimos hoyos. El approach y putt salvando el par en el 16 y el del 17 fueron enormes. Sí, estoy absolutamente encantado de haber podido rematarlo. Llegar al fin de semana con seis golpes de ventaja y no ser capaz de cerrar el torneo habría sido una píldora muy amarga de tragar”, reconocía.

Nervios hasta el final

Una victoria de equipo junto a su caddy Harry Diamond, una pareja estable y ganadora / CHRIS TORRES / EFE

El campeón reconocía que no tuvo clara la victoria después de su errática salida en el 18 que le llevó detrás de unos árboles. “El momento de mayor estrés fue caminando desde el tee del 18 sin saber dónde estaba mi bola. Podía estar en cualquier sitio".

"Aunque hubo algunos momentos más complicados. Pensé que mi segundo putt en el 11 fue enorme para evitar hacer bogey ahí. Tanto Cam como yo dejamos cortos nuestros putts allí, pero yo metí un segundo putt realmente bueno, y sentí que ese fue un momento importante del día”, aseguró el doble campeón del Masters.