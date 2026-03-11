Ronnie Coleman, exculturista (61 años): "Mi dieta era bastante simple. Comía 600 gramos de proteína al día, 6 comidas al día, 100 gramos de carbohidratos en cada una"

Ronnie Coleman (Louisiana, 1964) no necesita presentación para cualquier persona aficionada al culturismo. "The King" es uno de los grandes de la historia, sino el mejor. Entre 1998 y 2005 encadenó ocho títulos consecutivos del Mr. Olympia, un récord que comparte con Lee Haney y que cimentó a base de un físico descomunal caracterizado por sus entrenamientos extremos. A su palmarés de 26 victorias profesionales añadió una influencia sobre el terreno que sigue muy presente en la actualidad.

Sin embargo, Ronnie ha visto cómo su físico iba deteriorándose con el tiempo y perdía toda la salud y el poderío que tuvo en sus mejores años como competidor. Tras sufir múltiples cirugías de espalda y reemplazos de cadera, Coleman se desplaza habitualmente en silla de ruedas. En junio de este año sufrió una emergencia médica y su familia confirmó una infección en sangre por la que fue trasladado a un centro especializado. Desde entonces, ha mostrado signos de mejoría dentro de un cuadro complejo.

En una charla reciente en el escenario del Arnold Classic, Coleman comparte cómo ha sido vivir con estos problemas: "No había oído hablar de la sepsis hasta que lo sufrí. Vendimos muchas camisetas en mi gimnasio para el reconocimiento sobre esta enfermedad y fundé una asociación. Dios es bueno siempre y me ha ayudado a seguir adelante", afirmó.

Ronnie Coleman (izquierda) y Jay Cutler, en el escenario del Arnold Classic / Arnold Classic

Hablando sobre su dieta y su entrenamiento en su momento álgido como culturista profesional de más de 120 kgs de peso corporal, "The King" revela todos sus secretos y sus técnicas más salvajes: "El entrenamiento es y ha sido mi vida. Empecé con 12 años, haré 62 en dos meses y sigue siendo mi pasión, todavía entreno seis días a la semana. Tenía mucha pasión para trabajar en el departamento de policía y para ir a entrenar cada día. MI mayor competidor siempre fui yo mismo, porque intentaba superarme año tras año".

"Mi dieta era bastante simple. Comía 600 gramos de proteína al día, 6 comidas al día, 100 gramos de carbohidratos en cada comida. Me iba a dormir a las 4 de la mañana y me despertaba a las 7 para tomar mi primera comida del día que era ritz y un batido de proteína. Me volvía a dormir y me despertaba a las 11. Comer era un trabajo a tiempo completo".