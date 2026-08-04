¿Romperá Luca Hoek el gafe de España en la 'prueba reina' de la natación?

Tres momentos icónicos de la natación se produjeron en el pasado cuando el austrohúngaro Johnny Weissmüller ('Tarzán') bajó por primera vez del minuto en 100 libres, cuando la australiana Dawn Fraser lo hizo en categoría femenina (59.9 en 1962) y cuando el estadounidense Jim Montgomery rebajó la barrera de los 50 segundos (49.99 en los Juegos de Montreal'76).

Pocos recuerdan que el soviético Vladimir Salnikov fue el primero en nadar los 1.500 en menos de 15 minutos (14:58.27 en los Juegos de Moscú'80) o que el ruso Roman Sludnov hizo historia al romper el muro de los 60 segundos en 100 metros en el estilo más lento, la braza (59.97 en Moscú en 2001).

En el atletismo, todos los expertos saben que Jim Hines fue el primero en correr los 100 lisos en menos de 10 segundos (9.95 en los Juegos de México'68) y que 'Flo' Griffith-Joyner bajó de 10.50 (10.49 en Seúl'88), pero no tantos saben que el keniano Yobes Ondieki bajó de 27 por primera vez en 10.000 (26:58.38 en 1993 en Oslo) o que el soviético Yury Sedykh superó la barrera de los 80 metros en martillo por primera vez (80,64 en 1980).

Johnny Weissmüller fue el primero que bajó del minuto en 100 libres / WIKIPEDIA

Los 100 libres en piscina larga son la prueba reina de la natación, el equivalente a los 100 metros lisos. Pues bien, al igual que sucede en la prueba reina del atletismo, la natación española tampoco ha logrado jamás una medalla absoluta en un gran campeonato en los dos largos del estilo más rápido.

De hecho, España tiene medallas olímpicas en espalda, en mariposa y en braza. Incluso el catalán Eduard Lorente subió al podio en 50 libres en dos europeos y Mireia Belmonte las tiene en 800, en 1.500 y en estilos, pero tampoco hay preseas en 200 ni en 400 en el nado más rápido. Luca Hoek quiere ser el primero.

Nacido hace 19 años en la localidad barcelonesa de Sant Pere de Ribes, el nuevo prodigio de la natación es una 'rara avis'. Hijo de padre neerlandés y madre francesa, optó por España, pese a que podría haberse decantado por los Países Bajos (patria del mítico librista Pieter van den Hoogenband) y por Francia (cuna del tetracampeón olímpico Léon Marchand).

Su profesión hasta la fecha está siendo romper moldes, con seis medallas en los Europeos Junior (dos en 2024 y cuatro en 2026). En esa cita que tuvo lugar la segunda semana de junio, Luca Hoek hizo historia al colgarse el oro en 100 libres con 48.18, muy cerca del nuevo récord nacional que firmó en Palma de Mallorca en el Campeonato de España Absoluto Open Trials (47.72).

"Lo que más sorprende es cómo maneja la presión. Parece que se le olvida todo cuando se tira a la piscina. Tiene un gen especial. Y, además, en libre, que nos hacía mucha falta", explicaba recientemente a SPORT una persona de su entorno. Es un excelente resumen de lo que está suponiendo su irrupción en un momento en el que el 'crowl' cuenta también con César Castro y con Miguel Pérez-Godoy. ¿Se imaginan un 'bombazo' en el 4x100 libres?

Con Hoek no queda más remedio que echar un vistazo al ranking europeo y allí emerge como gran favorito en París una de las grandes figuras de la natación en el Viejo continente, ni más ni menos que David Popovici. El rumano tiene el récord de Europa con 46.51, ha bajado siete veces de 47 segundos y este año ya ha nadado 100 libres en 47.26. De hecho, tiene la segunda marca mundial de siempre, por detrás tan solo del chino Zhanle Pan (46.40).

David Popovici y Egor Kornev son los favoritos en París / INSTAGRAM

Sin embargo, a 'El Mago' le ha salido un durísimo rival con el ruso Egor Kornev, quien podrá competir en París (como neutral), a diferencia de lo que sucede en el atletismo con el 'cacique' político Sebastian Coe todavía al frente World Athletics. Tras batir varias veces el récord nacional, el ruso lo dejó en 46.96 el pasado 11 de junio en los Campeonatos Nacionales.

Kornev y Popovici parecen a otro nivel, pero Luca Hoek sí podría plantar cara a los demás candidatos a las medallas. Ahí destacan los británicos Matthew Richards (47.53) y Jacob Mills (47.72), el también ruso Ivan Girev (47.63), el neerlandés Sean Niewold (47.80), el joven italiano Carlos d'Ambrosio (47.83) y el laureado mariposista húngaro Kristof Milak (47.89).

El catalán tendría que cercarse a su récord de España o volver a rebajarlo si quiere subir al podio en la piscina que coronó a Léon Marchand en los Juegos de París. Lo va a intentar con todas sus fuerzas y, si Popovici o Kornev se le ponen a tiro, no tendrá el más mínimo miramiento. Es lo que comentábamos antes. Los genios tienen que ser irreverentes y él lo es.