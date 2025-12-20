Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol Sala

'La Roja' ultima el asalto al Europeo con dos amistosos

La selección española visita este sábado a Serbia y el lunes repetirá en el último amistoso antes de la Eurocopa

Jesús Velasco, con el exazulgrana Mario Rivillos

Jesús Velasco, con el exazulgrana Mario Rivillos / SEFUTBOL

David Rubio

David Rubio

La llegada del extécnico azulgrana Jesús Velasco a la selección española tras el Mundial de 2024 supuso una bocanada de aire fresco en un equipo que venía de caer en octavos ante Venezuela y que llevaba demasiado tiempo sufriendo decepciones.

El toledano descartó renovar con el Barça a la conclusión de un traumático curso 2023-24 en el que logró ganar una milagrosa Copa de España pese a tener medio equipo lesionado. Temas familiares lo llevaron a aceptar la oferta de la RFEF.

Con pleno de triunfos, España completó una gran clasificación para el Europeo que se disputará del 21 de enero al 7 de febrero de 2026 en Lituania, Letonia y Eslovenia. Los rivales en la fase de grupo serán los anfitriones balcánicos, Bélgica y Bielorrusia.

Tercera clasificada en 2022, la 'Roja' no conquista el oro continental desde 2016 y afrontará el torneo dos amistosos como últimas piedras de toque, ambos a domicilio ante Serbia este sábado en Nis y el lunes en Vranje, ambos a las 18.00 horas.

Entre los 14 convocados por el seleccionador están tres pesos pesados del Barça: el ala-pívot colomense Adolfo, el portero Dídac Plana y el cierre jiennense Antonio Pérez. Lástima de la lesión de Sergio González de la que acaba de regresar y de la baja de Catela, quien debería volver precisamente después de la Eurocopa.

Completan la lista el portero Chemi (Jimbee Cartagena), el cierre Ricardo (ElPozo Murcia), los alas-cierre Mellado (Cartagena) y Rivera (ElPozo), los alas Cortés (Cartagena), Cecilio (Movistar Inter), Javi Mínguez (Inter), Dani Zurdo (Jaén Paraíso Interior) y el exblaugrana Mario Rivillos (Illes Balears Palma Futsal) y los pívots Gordillo (MFK Tyumen ruso) y Pablo Ramírez (Cartagena).

"Técnicamente, los serbios son jugadores de mucha calidad. La disciplina táctica quizá no es la de Eslovenia, pero son parecidos. Físicamente son muy grandes, muy fuertes y tienen un juego parecido", comentó Jesús Velasco.

"Nos vienen muy bien estos amistosos, porque jugamos en su casa y son dos pruebas óptimas antes de los partidos oficiales del Europeo. Tenemos muchas ganas de jugar y el objetivo es pulir los últimos detalles", añadió el seleccionador español.

