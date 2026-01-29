La Roja reta en los cuartos del Europeo a Italia (o a Hungría) con una exhibición

En una exhibición de talento y de solvencia, España derrotó por 10-3 a Bélgica para asegurarse la primera plaza del Grupo C en el Europeo de fútbol sala y ya espera en cuartos al segundo del D. El rival será Italia, salvo derrota este jueves a las 20.30 horas ante una Hungría a la que tan solo le vale ganar.

España - Bélgica (fútbol sala, Campeonato de Europa), 29/01/2026 EUROPEO MASCULINO DE FÚTBOL SALA ESP 10 3 BEL Alineaciones ESPAÑA, 10 (4+6): Dídac (p., 1'-20'), Adri Rivera (1), Mellado (1), Cortés, Adolfo (1) -cinco inicial-, Chemi (p.s., 21'-40'), Ricardo, Antonio Pérez (1), Raya (3), Mario Rivillos, Gordillo, Pablo Ramírez (1), Novoa y Cecilio (2). BÉLGICA, 3 (1+2): Vrancken (p., 1'-34'), Gréllo (1), Ghislandi, Cordier, Rahou (1) -cinco inicial-, Meyers (p.s., 35'-40'), Dillien, Buyl, Vaelen, Aabbou, Qoli, Bachar (1) y Vanderheyden

La puesta en escena de la selección fue extraordinaria, con una presión alta e intensa que permitió realizar el juego combinativo que tanto gusta al seleccionador Jesús Velasco. Ese juego que lo llevó a hacer historia con el Movistar Inter de Ricardinho y a alzar la Champions en 2022 con el Barça.

Tras una parada de Dídac ante el 'Pichichi' Rahou, la garra del también blaugrana Adolfo permitió recuperar una bola que derivó en el 1-0 de Adri Rivera a los 147 segundos. Cortés y Antonio no pudieron con Vracken, pero el cierre jiennense sí marcó el 2-0 en el 7' con un espectacular tiro directo de falta.

El blaugrana Antonio marcó un golazo / SEFUTBOL

El séptimo minuto fue extraordinario. Tras hacer historia como el jugador más longevo en marcar en un Europeo con 40 años, seis meses y 22 días, el brasileño nacionalizado belga Gréllo (ex de Palma y ElPozo) se inventó una vaselina preciosa que superó a Dídac en el 2-1.

La respuesta española fue magnífica. Raya aprovechó un rechace para anotar el 3-1 tan solo 12 segundos después y 20 más tarde un disparo suyo lo desvió a gol Pablo Ramírez en el 4-1... aunque la UEFA le arrebató el tanto y se lo dio también al cierre de Inter.

España bajó un poco el pistón, pero aun así Vrancken sacó dos paradones ante Ricardo y ante Mellado, mientras que en el 12' el palo evitó un autogol belga. Rahoy y Ghislandi lo intentaron antes del descanso y Novoa estuvo a punto de aprovechar una gran paralela de Antonio.

Adri Rivera, cada vez más importante en España y en ElPozo / SEFUTBOL

La candidez defensiva de Bélgica volvió a verse a los 46 segundos en el 5-1 que esta vez la UEFA no 'birló' a Pablo Ramírez, Cecilio firmó el 6-1 en el 24' y el azulgrana Adolfo encontró el premio a su sensacional trabajo con el 7-1 en el 27' con la colaboración del portero belga.

Un Mellado erigido ya en líder hizo el 8-1 12 segundos después en su tercer gol en tres partidos. Cecilio, el 'rey de los rechaces', confirmó su doblete a pase de Novoa y asistió al trigoleador Rafa en el 10-1. El belga Dochez marcó el 10-2 y el Rahou cerró el marcador con un golazo de tacón (10-3).