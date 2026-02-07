La Roja, a reescribir la historia más reciente en la final del Europeo

El 1 de noviembre empezó una nueva etapa en La Roja con la llegada al banquillo del técnico español más laureado, un Jesús Velasco que no aceptó la oferta de renovación del Barça para cumplir uno de sus últimos sueños.

El toledano amplió las prelistas a 30 jugadores para implicar a más candidatos a vestir la camiseta de la selección y logró el billete para el Europeo con pleno de victorias. Tras una ilusionante preparación, el equipo lo ha ganado todo hasta plantarse en la final de hoy contra el campeón de las dos últimas ediciones, Portugal.

Malos precedentes

Este sábado a las 19.30 horas en el Stozice Arena de Ljubljana, Velasco y sus jugadores lucharán por recuperar un trono que han logrado siete veces, aunque se resiste desde hace 10 años con una misma piedra en la que han tropezado en las últimas dos ediciones. Estará Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

A las órdenes de José Venancio López, España perdió la final de 2018 en el mismo escenario de hoy ante los lusos por 3-2 con un gol de Bruno Coelho en el 39’ para forzar la prórroga y otro definitivo de 10 metros a 56 segundos del final. Por cierto, que Velasco dirigió al portugués en el curso 2020-21 en el ACCS parisino.

Y con Fede Vidal en el banquillo, Portugal remontó un 0-2 en la segunda parte en el Europeo de 2022 con un gol de penalti del propio Bruno Coelho y el gran ausente del torneo, Zicky Té. ¿Será el momento de recuperar la primacía europea antes de prepararse con más tiempo para asaltar el trono mundial?

Las armas lusas

Portugal está superando la baja del astro sportinguista Zicky Té, con un Jorge Braz que sabe como nadie crear bloques. El azulgrana Erick, el exbarcelonista André Coelho, el meta Edu (ElPozo), Pany Valera (Benfica) y Bruno Coelho (Riga) aportan experiencia, y Lúcio Jr. (Benfica), Diogo Santos (Sporting) y Rúben Gois (Rio Ave), la juventud.

Bruno Coelho y Mario Rivillos, los capitanes / UEFA

Diogo Santos y Pany Valera lideran la tabla de artilleros de Portugal en el Europeo con cuatro goles, por los tres de Tomás Paçó y de Rúben Gois. En fin, una magnífica selección que venderá muy cara su derrota. Carísima.

España, ambiciosa

La Roja llega con la moral muy alta y la sensación de estar capacitad para reescribir la historia reciente. "Es un día grande. Estamos todos encantados de estar aquí, pero somos conscientes de la responsabilidad y de la oportunidad que tenemos. Sabemos que hay que aprovecharla", dijo un optimista y cauto Jesús Velasco.

España saldrá con todo a por el oro europeo / SEFUTBOL

"Será un partido complicado. Creo que hemos demostrado ser las dos selecciones más en forma, hemos ganado todos los partidos. Será una digna final, muy disputada y esperemos que sea espectacular", añadió el toledano, quien ha cambiado la depresión por la alegría en La Roja.

"¿Qué voy a decir de Portugal? Es la campeona y lo ha ganado casi todo en los últimos años. Los respetamos muchísimo, pero estamos haciendo las cosas bien", indicó un Mario Rivillos que a sus 36 años sueña con alzar el título como capitán. Junto a él, tres azulgranas: el portero Dídac Plana, Antonio Pérez y Adolfo Fernández.