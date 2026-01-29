La Roja, a por la primera plaza contra un verdugo 'cuarentón' del Barça

La selección española disputa este jueves su último partido de la primera fase del Europeo (17.30 horas, Teledeporte) ante una Bélgica a la que necesitaría ganar si la anfitriona Eslovenia vence a la misma hora a Bielorrusia.

Muchas combinaciones, pero a efectos prácticos a España le valdría hasta perder por un gol para asegurar el liderato del Grupo C y, al mismo tiempo, aplazar el duelo ante Portugal (campeona de las dos últimas ediciones) hasta una hipotética final.

En ese caso, el rival en cuartos sería Italia o Hungría (se miden hoy a las 20.30 horas y el empate clasificaría a la 'azzurra'). Eso sí, los de Jesús Velasco aún no están clasificados y una derrota por seis goles o más unida a una victoria eslovena los eliminaría.

El capitán Mario Rivillos y el benjamín Novoa / SEFUTBOL

Gréllo y sus 40 años

En el combinado belga destaca la presencia del brasileño nacionalizado Gréllo, un jugador lleno de talento con 40 años que jugó en Palma de 2005 a 2010 y en ElPozo Murcia de 2011 a 2014. Además, eliminó al Barça junto al azulgrana Fits en la Ronda de Elite de la Champions 2022-23 y se ha convertido en el goleador más veterano en la historia de una Eurocopa.

El gran referente belga está siendo Omar Rahou, un pívot de 33 años del Charleroi que lleva cinco tantos y lidera la tabla de realizadores de la Eurocopa, dos más que el croata Duje Kustura, el italiano de origen brasileño Julio De Oliveira y el talentoso ala luso Diogo Santos (23 años).

Gréllo ha hecho historia en esta Eurocopa / INSTAGRAM

El único español con más de un gol en lo que va de torneo es Mellado con dos, campeón de las dos últimas ligas con el Jimbee Cartagena a las órdenes del 'genio' Duda y consagrado como una de las figuras de La Roja a pesar de su humildad y su capacidad para plegarse a los intereses colectivos.

Cambio de pista

Tras disputar los dos primeros partidos en el Stozice Arena de Ljubljana, España se entrenó el miércoles en un Tivoli Arena que acogerá el partido ante los belgas. Velasco hizo hincapié en las finalizaciones, después de que el equipo no estuviese tan certero ante Bielorrusia (0-2) como en el debut contra Eslovenia (1-4 con 0-4 en el 18').

"Bélgica tiene un juego mucho más creativo, menos mecanizado. En algunos aspectos nos va a favorecer y en otros nos va a perjudicar si no estamos atentos. Va a ser un partido interesante por lo que hay en juego", comentó el extécnico del Barça.

El azulgrana Antonio es clave para Jesús Velasco / SEFUTBOL

Los últimos duelos entre belgas y españoles datan de 2017 en sendos amistosos en La Nucía y Crevillente con victorias para La Roja (5-2 y 2-0). En total se han enfrentado en 29 ocasiones, con 23 triunfos españoles, cuatro empates y tan solo dos victorias belgas (1983 y 1986).