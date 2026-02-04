La Roja, a por la final para vengar a los Hispanos y a todo el waterpolo español

La selección española que dirige Jesús Velasco parte como favorita este miércoles en la primera semifinal de la Eurocopa masculina de fútbol sala frente a Croacia (17.00 horas) en el Arena Stozice de Ljubljana (Eslovenia) en una jornada que concluirá con el duelo entre Portugal (campeona y clara candidata a la final) y Francia.

La cita supone también una excelente oportunidad para que La Roja rompa una mala racha del deporte español hasta en tres Europeos. Los Hispanos acabaron duodécimos en el masculino de balonmano y las Guerreras del Agua tan solo aspiran ya a ser quintas en el femenino de waterpolo, posición que ocupó la selección masculina que dirige David Martín.

Esos pequeños detalles serán clave para una España que se ha mostrado hasta la fecha en el Europeo como un bloque solvente y una pléyade de recursos, con el gol muy democratizado en una prueba feaciente del 'colectivismo' del equipo. Con Dídac y Chemi a gran nivel en la portería, la gran estrella del equipo está siendo sin duda el azulgrana Antonio.

"Antonio puede marcar una época en el fútbol sala mundial", aseguraba Jesús Velasco a SPORT en una entrevista previa a la Eurocopa. Su gran valedor es Jordi Torras, manager deportivo del Barça que logró ficharlo por fin en el verano de 2022 después de varios años boquiabierto por su actuación en categorías inferiores con el Jaén Paraíso Interior.

El blaugrana Antonio es uno de los referentes de La Roja / SEFUTBOL

Su golazo de vaselina ante Bélgica en cuartos en un pase largo de Dídac 'a lo Patrick Mahommes' (el portero azulgrana lo admira profundamente) y una finalización a la contra le permitieron firmar un 'doblete' y consolidarse como uno de los grandes pesos pesados de esta selección rebelde y talentosa que aspira a lo máximo.

El trabajo de Velasco estas últimas horas radica en espolear a sus jugadores para que huyan de la autoconfianza, quizá el gran enemigo ante una Croacia que está lejos en calidad de España y de Portugal. De hecho, desde el primer día parecía escrito que ambos equipos se medirían en la final.

Los croatas aún no han perdido, con una victoria ante Letonia (1-4) y empates contra Francia (2-2) y Georgia (2-2) en la primera fase más un triunfo por 0-3 frente a Armenia en cuartos. Sin Marinovic (ex del Jimbee Cartagena), sus principales referentes son el ala Franko Jelovcic (34 años), el brasileño nacionalizado Lima y Mataja, quien se midió al Barça de Velasco en Champions en 2022 con el Pula junto a Vukmir. Con tres goles, Mataja y Kustura son los máximos realizadores croatas en el Europeo con tres goles en un equipo que mantuvo la portería a cero en cuartos al igual que España.

"Espero que sigamos en esta línea, que mantengamos nuestro ritmo. Tenemos que ser fieles a lo que nos ha traído hasta aquí y ahí seguramente ellos se tengan que preocupar más de nosotros. Croacia es un equipo técnicamente bien dotado, muy físico y muy competitivo", comentó Jesús Velasco.