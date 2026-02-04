La Roja no falla y luchará por el oro en el Europeo

España cumplió los pronósticos y derrotó por 2-1 a Croacia para acceder a la gran final del Campeonato de Europa en Ljubljana (Eslovenia) ante casi 6.500 espectadores y ya espera el sábado a las 19.30 horas a la campeona Portugal o a Francia en una semifinal que se disputará este mismo miércoles. Eso sí, tocó sufrir con el ataque de cinco tras el autogol del capitán Mario Rivillos.

Croacia - España (fútbol sala, Europeo masculino), 04/02/2026 EUROPEO MASCULINO CRO 1 2 ESP Alineaciones CROACIA, 1 (0+1): Ante Piplica (p.), Niko Vukmir, Jelovcic, David Mataja, Lima -cinco inicial-, Luca Peric, Kustura, Cekol, Gudasic, Jurlina, Sekulic, Kuraja. ESPAÑA, 2 (2+0): Dídac Plana (p.), Antonio, Mellado (1), Pablo Ramírez (1), Cortés -cinco inicial-, Raya, Adolfo, Mario Rivillos, Cecilio, Adri Rivera, Gordillo, Ricardo y Novoa.

Los croatas fueron de más a menos ante una rocosa selección española que tiene más talento y tan solo sufrió en los pases largos por detrás del cierre que buscaban a sus espigados pívots. Jelovcic probó al portero barcelonista Dídac a los dos minutos y acto seguido Antonio envió al poste un disparo que había desviado con los dedos el meta Kustura.

El cierre azulgrana se lesionó el tobillo derecho, aunque regresó una decena de minutos después. El juego directo balcánico permitió a Peric cabecear fuera un envío largo y Kustura evitó que una acción entre Gordillo y Adri Rivera abriese el marcador en el 8'.

El azulgrana Antonio dio el susto a los dos minutos / UEFA

Un disparo desviado de Mataja dio paso a los mejores minutos españoles, imponiendo su la calidad ante el progresivo bajón físico de un rival que tenía cinco faltas a 8:18 del descanso. El banquillo español con Jesús Velasco a la cabeza pidió penalti por un derribo del meta croata a Cortés en una revisión que no prosperó. Ahí Mellado primero y después Antonio volvieron a avisar.

Cortés combinó con Pablo Ramírez en una acción entre jugadores del campeón liguero Jimbee Cartagena para que el pívot firmase el 0-1 en el 13'. Mellado chutó al poste y a dos minutos del descanso Cecilio realizó una gran acción defensiva para evitar el empate de Mataja. Aún faltaba otra jugada entre discípulos de Duda, con Mellado anotando el 0-2 tras una gran maniobra con Cortés.

Antonio se echó el equipo a sus espaldas en los primeros minutos de la reanudación, con una gran ocasión en ataque y dos acciones defensivas seguidas ante la mirada del esloveno Aleksander Ceferin (presidente de la UEFA) y del exdelantero conchonero Mario Mandzukic. Además, Croacia ya se había plantado en cuatro faltas a 13:42 del final.

Mellado, en tareas defensivas ante Mataja / UEFA

Con Ricardo (25 años) como más veterano en un quinteto con Adri Rivera (24), Gordillo (24) y Novoa (23), los balcánicos fueron recuperando la posesión y Jurlina obligó a lucirse a Dídac tras un recorte. Esa mayor intensidad croata les hizo incurrir en una rigurosa quinta falta que provocó el lanzamiento de vasos y otros objetos. Muy de gatillo fácil los colegiados con las tarjetas.

Croacia tenía más la bola, Jurlina chutó rozando el poste y Cekol obligó a exhibirse otra vez a Dídac, pero entre los galones de Antonio y la intensidad de Cortés con un disparo peligroso los frenó. Tanto, que el técnico croata dio la camiseta de portero a Jelovcic con 4:36 por delante y se encontró el 2-1 en un autogol de mala suerte de Mario Rivillos en un rechace.

España tuvo que sudar tinta en los compases finales, ya que un segundo toque de Dídac en campo propio en la misma jugada provocó una indirecta que estrelló Jelovcic en el larguero. Adolfo corrió como un poseso y La Roja aguantó esa mínima ventaja de un gol que valió el pase a su décima final europea.