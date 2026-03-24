Rodríguez Uribes: “El CSD ha destinado 876 millones de euros a las federaciones deportivas españolas desde 2018, una inversión sin precedentes”

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha mantenido este martes, en la sede del organismo, una reunión de trabajo con representantes de las federaciones deportivas españolas integradas en la Asociación del Deporte Español (ADESP).

El encuentro ha servido para reafirmar el compromiso del Gobierno de España con el fortalecimiento del modelo federativo, así como para reforzar la coordinación entre el CSD y el conjunto de federaciones en torno a cuestiones estratégicas. Entre ellas, el seguimiento de las subvenciones públicas con las que el organismo respalda la actividad de las federaciones deportivas nacionales.

En este contexto, Rodríguez Uribes ha destacado que “desde 2018, el CSD ha destinado 876 millones de euros al conjunto de las federaciones deportivas españolas, un apoyo económico sin precedentes que consolida la estabilidad y el desarrollo del sistema deportivo”.

Sólo en 2025, el CSD dedicó más de 140 millones de euros al fortalecimiento del modelo federativo, prácticamente el doble que en 2018, cuando el que el Ejecutivo inició una senda de “apoyo expansivo e inversión récord”, en palabras del presidente del CSD.

Como referencia, en 2017 -igualmente año post-olímpico, como 2025- el apoyo público apenas superaba los 52 millones de euros.

“Si comparamos las cifras actuales con las de 2017, observamos un salto cualitativo y cuantitativo muy significativo en el compromiso del Gobierno de España con el deporte federado. Hemos prácticamente duplicado la inversión en algunas de las principales federaciones, lo que refleja una apuesta sostenida por fortalecer sus estructuras, mejorar la preparación de nuestros deportistas y consolidar a España como una potencia deportiva internacional”, ha subrayado el presidente del CSD.

Estas subvenciones permiten financiar no sólo la actividad ordinaria de las federaciones, sino también la preparación de deportistas y equipos nacionales, las becas y premios por resultados, así como las cotizaciones a la Seguridad Social. Asimismo, el CSD impulsa la inversión en tecnología, la adquisición de material deportivo y el desarrollo del deporte base y de programas de igualdad e inclusión, entre otros.

Durante su intervención, Rodríguez Uribes ha puesto en valor “la fortaleza y la buena salud de la colaboración entre el Gobierno de España y las federaciones deportivas, una relación imprescindible para seguir impulsando el deporte español”.

En ese sentido, ha incidido en que el deporte debe configurarse como “un espacio de consenso, acuerdo, unidad y trabajo en equipo”, en el que las federaciones deportivas actúen como la auténtica columna vertebral del sistema, en coordinación con el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español.

Este modelo de cooperación, ha añadido, es clave para la progresiva profesionalización de las estructuras federativas, reforzando su capacidad de gestión y su proyección internacional.

Precisamente, para la toma de decisiones estratégicas, el Gobierno de España ha decidido crear el Comité Ejecutivo del Deporte Español. Este nuevo órgano, que estará integrado en la estructura del CSD, facilitará la coordinación con el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español en tareas de planificación y dirección al servicio de nuestros deportistas y federaciones.

Por su parte, el presidente de ADESP, José Hidalgo, ha agradecido al CSD “su voluntad de trabajar para ofrecer certidumbre y estabilidad a las federaciones en el ciclo que nos conduce hacia los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028”.

Asimismo, ha destacado la importancia de mantener esta interlocución permanente para anticipar retos y reforzar la planificación estratégica del sistema deportivo de nuestro país.

En clave de futuro, el encuentro ha permitido analizar y consolidar las líneas de colaboración estratégica, así como compartir en el desarrollo reglamentario de la Ley del Deporte. Especialmente, en lo relativo al Real Decreto del Seguro Deportivo Obligatorio y al Estatuto del Deportista.

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Además, se ha abordado la actualización, diez años después de su aprobación, del Real Decreto-ley que regula la comercialización de los derechos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional. Esta revisión tiene como objetivo adaptar el marco normativo al actual contexto del deporte, incorporar plenamente la realidad del fútbol femenino y responder al reto organizativo del Mundial de fútbol de 2030.