Roban la estatua de bronce de Seve Ballesteros en Pedreña

La localidad cántabra de Pedreña ha amanecido este martes conmocionada tras conocerse la desaparición de la estatua dedicada al legendario golfista Seve Ballesteros, instalada como homenaje en su pueblo natal en un lugar emblemático de la ciudad, muy próximo al Real Club de Pedreña

"Desaparición de la estatua en honor a Severiano Ballesteros. Esta tarde hemos tenido conocimiento de la desaparición de la estatua dedicada a Seve Ballesteros, en Pedreña. Policía Local y Guardia Civil han iniciado las pesquisas para tratar de esclarecer este lamentable suceso que todo indica se trata de un robo", decía el comunicado del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, publicado en redes sociales.

"Si alguien hubiera observado movimientos sospechosos, especialmente las últimas 24 horas, les rogamos lo hagan saber a la Guardia Civil o a la propia Policía Local"; rezaba el comunicado, recogido por la web OpenGolf.

De bronce, y 100 kilos de peso

La figura, de bronce y más de 100 kilos de peso, representaba a Ballesteros en una de sus poses más icónicas y era un símbolo del legado del golfista en España y en el mundo. El consistorio ha indicado que retirar la estatua no habría sido tarea sencilla, por lo que se sospecha que varias personas podrían haber participado en el hurto.

La estatua de Seve, un recuerdo del genial golfista, ahora desaparecida a manos de unos 'cacos' / EFE

La Policía Local y la Guardia Civil ya han iniciado la investigación para esclarecer cómo se produjo el robo y localizar a los responsables. Además, el Ayuntamiento ha pedido la colaboración ciudadana, instando a quien tenga información sobre movimientos sospechosos en las últimas horas a comunicarse con las autoridades.

El alcalde de Marina de Cudeyo calificó lo ocurrido como “un hecho triste para la Comunidad” y señaló que los presuntos autores podrían haber actuado con la intención de lucrarse con el material de la escultura, algo frecuente en otros robos de piezas de bronce.

La desaparición de la estatua ha generado una gran consternación entre los vecinos y aficionados al golf, que consideran a Ballesteros una de las figuras más emblemáticas del deporte español, y esperan que pronto pueda recuperarse esta pieza que simboliza su legado en Pedreña y en todo el país.