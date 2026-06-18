El ritual de Alazne Aurrekoetxea para llegar en su mejor versión a la competición

Detrás de cada serie hay un trabajo que va mucho más allá de sumar horas sobre la tabla. En este tramo, Alazne aumenta sus sesiones en el agua para ganar ritmo competitivo y acostumbrarse a las exigencias reales de una prueba. Pero no se trata solo de surfear más, sino de hacerlo mejor y con intención. Y es que buena parte de sus entrenamientos reproducen situaciones de competición: simulaciones de manga, toma de decisiones bajo presión y estrategias adaptadas a las condiciones del mar. Porque en el surf competitivo no siempre gana la maniobra más espectacular. Muchas veces la diferencia está en saber esperar, elegir la ola adecuada y leer el océano con paciencia.

La capacidad de adaptación es una de las grandes claves de este deporte. El mar cambia a cada instante y las condiciones perfectas son casi siempre una excepción. Por eso, parte de su preparación pasa también por entrenar con viento, corrientes o mar revuelto. Aprender a competir cuando el escenario se complica puede ser lo que separa avanzar una ronda de quedarse fuera. Para seguir creciendo, Alazne viaja con regularidad a Portugal, donde trabaja junto a su entrenador en algunas de las mejores olas de Europa. Allí combina dobles sesiones de agua con vídeo análisis, una herramienta que considera imprescindible para dar otro paso. Verse desde fuera permite detectar detalles que se escapan durante la acción, corregir errores técnicos y analizar decisiones con mucha más claridad.

Alazne Aurrekoetxea / Cedida

Una parte decisiva del trabajo sucede lejos del océano

El surf tiene algo único: prácticamente no existen dos olas iguales. Por eso, el entrenamiento fuera del agua es esencial. A través de la preparación física, Alazne desarrolla patrones de movimiento que después deben aparecer de forma automática cuando surge la oportunidad sobre la ola. Su rutina incluye fuerza, potencia, movilidad, estabilidad, equilibrio, coordinación, agilidad y resistencia cardiovascular. Capacidades que le permiten remar con intensidad, reaccionar rápido y mantener el control corporal en un entorno que nunca se queda quieto.

La respiración también ocupa un lugar protagonista en su preparación. Más allá de su impacto en el rendimiento físico, se ha convertido en una herramienta para gestionar el estrés, acelerar la recuperación y conservar la calma en situaciones de máxima exigencia.

La preparación mental

Alazne reconoce que la autoexigencia forma parte de su personalidad, pero también ha aprendido a gestionarla para que no se convierta en desgaste. Por eso incorpora herramientas psicológicas a su rutina, especialmente en los meses previos a competir. Las visualizaciones son una de ellas. Imagina escenarios que pueden darse durante una manga y ensaya mentalmente cómo quiere responder en cada caso: desde encontrar una buena ola al inicio de la ronda hasta afrontar un error o un momento de presión. Ese trabajo le permite llegar a la competición con más confianza y con una sensación mayor de control.

Además, intenta mantener siempre el foco en aquello que depende de ella: sus decisiones, su actitud, su preparación y su forma de competir. Cuando la atención se centra en el proceso y no únicamente en el resultado, el rendimiento suele aparecer de una manera mucho más natural. La nutrición completa este enfoque integral del rendimiento. Junto a su nutricionista, trabaja para asegurar una alimentación que le permita sostener las cargas de entrenamiento, recuperarse bien y mantener altos niveles de energía durante toda la temporada.

“El océano me da muchísimo cada día: mi profesión, mis entrenamientos y algunos de los mejores momentos de mi vida. Por eso, para mí, proteger mi piel y respetar el entorno donde practico mi deporte forman parte de la misma filosofía.”

En los últimos años, además, ha tomado una mayor conciencia de la importancia de la salud hormonal en el deporte femenino. Entender cómo las distintas fases del ciclo menstrual pueden influir en la energía, la recuperación o las sensaciones físicas le ayuda a adaptar mejor la alimentación y el descanso. Más que luchar contra esos cambios, busca comprenderlos y utilizarlos a su favor. Y si hay algo que ha aprendido en todos estos años de vida ligada al mar es que el rendimiento también empieza en el cuidado personal.

Pasar tantas horas al aire libre convierte la protección solar en una parte imprescindible de su rutina. Entre entrenamientos, viajes y competiciones, la exposición al sol es constante, y la radiación reflejada sobre el agua aumenta todavía más su intensidad. Lo que comenzó como una preocupación por la aparición de manchas en la piel se ha transformado en una auténtica filosofía de cuidado a largo plazo.

Alazne Aurrekoetxea / Cedida

Por eso confía en SVR, una marca que le ofrece la protección que necesita durante largas jornadas de entrenamiento y competición, con fórmulas resistentes al agua y pensadas para quienes desarrollan gran parte de su actividad al aire libre. Además, hay un punto que conecta especialmente con sus valores: el respeto por el entorno marino. Para una surfista, el océano no es solo un escenario de trabajo. Es el lugar donde encuentra libertad, inspiración y algunos de los momentos más importantes de su vida.

Por eso valora que la marca apueste por fórmulas desarrolladas con un enfoque más respetuoso con los ecosistemas marinos y comprometidas con la reducción de su impacto ambiental. Porque, al final, una competición no se prepara únicamente entrenando más horas. Se construye a base de pequeños hábitos, decisiones conscientes y un trabajo constante que combina rendimiento, bienestar y equilibrio.