El favorito Richard Vogel no falla en el primer dia del CSIO Barcelona

La 113 edición del CSIO Barcelona ya está en marcha. La competición deportiva internacional más antigua de España ha cosechado triunfos alemanes, franceses y españoles en su primera jornada en la pista olímpica del Real Club de Polo de Barcelona.

La prueba más importante de este primer día era la Copa RCPB, una prueba con Baremo A especial en la que Richard Vogel ha demostrado su condición de actual campeón de Europa. El jinete alemán ha sido el último en salir y el más rápido en completar el recorrido sin derribos. Con un tiempo de 69’57 segundos montando a Gangster Montdesir, Vogel ha adelantado a su compatriota Sandra Auffarth (Comcador ODL) en sólo doce centésimas. La tercera plaza la ha ocupado la amazona italiana Giulia Martinengo Marquet, con Coynor, con un tiempo de 70’02 segundos, mientras que Carlos Bosch, cuarto, ha terminado como el mejor español montando a Jolie van der Berghoeve Kar.

El CSIO Barcelona se ha abierto anteriormente con el Trofeo Estrella Damm, prueba de dos fases especial, que ha viajado a Francia gracias al triunfo de Megane Moisonnier. La amazona gala, montando a Kandoo Z, ha sido la más rápida en completar la segunda fase sin penalización, con un tiempo de 36’53 segundos. La segunda posición ha sido para el madrileño Juan Riva Gil (Fernhill Balou Beau), sólo una décima más lento. En tercera plaza se ha clasificado el jinete irlandés Michael Pender, montando a Madgeslane Louis, con 37’33 segundos.

Este primer día de competición se ha cerrado con la victoria de Esther Modroño en el Trofeo Fuze Tea. En una prueba bajo el baremo de dos fases especial, la amazona gallega (Quibus van de Klothoef) ha sido la más rápida en completar la segunda fase sin penalización, con un tiempo de 34’73 segundos. El jinete del RC Polo, Álvaro Zambrano, montando a Tikal DZ, ha ocupado la segunda posición con 36’26 segundos, mientras que la francesa Marie Agathe Reznikoff (Cesario de Kreisker) ha sido tercera, con 38’73 segundos.

El viernes, turno del GP Ciutat de Barcelona

La segunda jornada del CSIO Barcelona se abrirá este viernes con la Copa Trofeo Negrita, a las 11 h, seguida del Trofeo La Vanguardia, a las 14 h.

El plato fuerte del día llegará a partir de las 20 h con la disputa del Gran Premio Ciudad de Barcelona, con una participación de lujo. Coincidirá con la tradicional cena de gala en la tribuna del Real Club de Polo de Barcelona.

A continuación, todos los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo de Córdoba Ecuestre.