Ricardinho anuncia su retirada a los 39 años

Ricardinho, seis veces considerado el mejor jugador de fútbol sala del mundo, anunció este viernes que va a poner fin a su carrera deportiva profesional a los 39 años, ya que el cuerpo y la mente dijeron "basta".

Así lo informó este viernes en una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, a las afueras de Lisboa, donde la Federación Portuguesa del Fútbol (FPF) organizó un acto de despedida.

"Hoy vengo aquí a poner un punto final a mi carrera deportiva como profesional. Es la decisión más difícil que estoy tomando como deportista", afirmó visiblemente emocionado el astro deportivo, quien aprovechó para recordar ante los asistentes su carrera tanto en el plano nacional e internacional.

En esa línea, aseguró que "nunca" pensó que iba a tener una vida profesional "tan bonita" en el fútbol sala.

Cuestionado sobre lo que hará en el futuro, aseguró que tiene la "agenda llena" hasta finales de noviembre, con actividades de promoción del deporte en lugares como Singapur, Maldivas y Filipinas.

"Mi sueño siempre fue ser embajador y embajador para mí es poder llevar el fútbol sala a todos los lugares del mundo", aseveró.

Además, según medios locales, Ricardinho formará parte de las listas del gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) para las elecciones municipales previstas para octubre en Portugal.

Durante la ceremonia habló el presidente de la FPF, quien destacó su legado y lo definió como "patrimonio" de Portugal. "Su nombre motivó a jóvenes y adultos. Estamos hablando de un campeón mundial", afirmó Proença.

Ricardinho (Oporto, 1985) debutó con la selección de Portugal el 26 de junio de 2003, en el Torneo Internacional del Algarve, con una victoria ante Andorra, y marcó su primer gol tres días después ante Eslovaquia. Ha marcado un total de 142 goles en sus 188 partidos con Portugal.