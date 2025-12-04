Golf
La RFEG trabaja con los medios para buscar una mayor difusión del golf con la Ryder Cup 2031 en el horizonte
Con vistas a la Ryder Cup 2031 en Camiral, la Federación y los medios de comunicación generalistas realizaron una mesa de trabajo en el Centro Nacional de Madrid para buscar mayor impacto mediático del golf
La RFEG reunió a una amplia representación del periodismo deportivo español, principalmente medios generalistas, para compartir una mesa de trabajo enfocada a ampliar la presencia de nuestro deporte en los medios de comunicación. Asimismo, sirvió para conocer las necesidades de los profesionales de la información respecto de los eventos golfísticos, con atención especial a la Ryder Cup de 2031. El resultado fue un productivo e interesante intercambio de ideas.
Esta mesa redonda, a la que acudieron una veintena de periodistas, tuvo como preámbulo una introducción del Presidente de la RFEG, Juan Guerrero-Burgos, que recalcó que el periodismo “es la piedra angular para transmitir lo que es el golf, un deporte que se practica toda la vida, a cualquier edad, y que es una herramienta de socialización”.
“La gente sensata sabe que somos sostenibles y un motor económico. De cada diez euros, sólo uno queda para el golf, nueve van al resto de actividades. Con este respaldo, os pedimos que difundáis que el golf es salud, que el golf es sostenible y que el golf genera riqueza”, recalcó Juan Guerrero-Burgos.
Segundo deporte en licencias femeninas
Para poner en contexto el debate, Xavier Guibelalde e Ignacio Gervás, Directores de Marketing y Deportivo de la RFEG, respectivamente, ofrecieron algunos datos de interés, tales como que el golf es el segundo deporte en licencias femeninas en nuestro país, que España va a ser el primer país de la Europa continental que alberga dos Ryder Cup, o que sólo en 2025 nuestros deportistas han obtenido 27 victorias en los diferentes circuitos profesionales.
Llegado el turno de los profesionales, se puso sobre la mesa interesantes cuestiones con el fin de facilitar a los medios el acceso a la información y a los protagonistas principales de la noticia. Una de ellas, la necesidad de otorgar el papel de embajadores del golf -y en un caso más concreto, de la Ryder Cup 2031-, a grandes referentes del deporte español, desde Pau Gasol a Rafael Nadal o Carlos Alcaraz.
Uno de los aspectos más demandados por los periodistas es la necesidad de abrir ventanas de acceso a los principales golfistas españoles, muchos de ellos residentes en Estados Unidos. De ahí ha surgido la idea de crear encuentros con ellos en semanas sin competición.
Falta de imágenes
Por otro lado, los representantes de medios audiovisuales han lamentado las dificultades para acceder a imágenes de los principales circuitos mundiales, especialmente cuando se producen triunfos de jugadores españoles.
E igualmente se hizo hincapié en la evolución en el consumo de contenidos audiovisuales en otro tipo de plataformas enfocadas, especialmente, a los más jóvenes. Es ahí donde se consume material de escasa duración de carácter más recreativo y menos centrados en la competición en sí misma.
Las ideas y las opiniones fluteron durante casi dos horas antes de concluir el encuentro con una visita al Centro de Excelencia de la RFEG, donde los periodistas han podido constatar de primera mano cómo trabajan golfistas profesionales y cómo se desarrollan los jóvenes talentos amateur llamados a ser nombres importantes en unos años, punto final a una jornada de divulgación y trabajo altamente provechosa para todos.
