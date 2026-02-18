Revolución en el triatlón: nace un circuito global con 80 eventos y Challenge como socio clave

El triatlón se prepara para un cambio de época. World Triathlon y la Professional Triathletes Organization (PTO) avanzan en la construcción del nuevo Triathlon World Tour, el gran paraguas que arrancará en 2027 con la ambición de unificar el calendario internacional y hacerlo más comprensible, más competitivo y más atractivo a nivel comercial. El último paso es un movimiento de calado: Challenge Family entra como nuevo socio estratégico del circuito.

La llegada de Challenge, uno de los organizadores privados más consolidados del triatlón global, refuerza la idea central del proyecto: reducir la fragmentación y construir un ecosistema común con un relato claro para atletas, fans y marcas.

“Estamos construyendo un ecosistema más fuerte y cohesionado para el triatlón mundial. La incorporación de organizadores privados de referencia como Challenge Family demuestra que el nuevo Triathlon World Tour es una plataforma inclusiva”, destacó Antonio Arimany, presidente de World Triathlon.

Cambios de nombre

El nuevo modelo ordena el triatlón por niveles y con una lógica de progresión deportiva. En la cima estarán las pruebas élite: el actual T100 Triathlon World Tour y las Series Mundiales pasarán a denominarse T100 y T50 World Championship Series. Por debajo se situarán las nuevas series “Challenger”, concebidas como el escalón intermedio del sistema: combinarán eventos de media y larga distancia, otorgarán puntos para el ranking global y ofrecerán plazas de clasificación para las citas élite T100 y T50.

La intención es trazar un camino “claro y meritocrático” para que los deportistas puedan crecer desde ese circuito Challenger hasta la primera línea mundial, dentro de un calendario coordinado y con mayor visibilidad internacional. En ese rediseño, las actuales Copas del Mundo de World Triathlon también cambian de etiqueta y pasarán a denominarse T50 Challenger.

El desembarco de Challenge Family

La operación llega, además, con un componente empresarial relevante: la incorporación de Challenge Family se produce tras la adquisición por parte de la PTO de una participación mayoritaria en la organización (hasta ahora en manos de Y11 Sport & Media).

Con esta integración, el proyecto se permite pensar en grande: el nuevo circuito aspira a un calendario cercano a 80 eventos repartidos por todo el mundo, equilibrando el escaparate del alto rendimiento con una base competitiva más amplia y estructurada.

La “nueva era” no solo busca orden. También quiere mejorar el producto.

El plan contempla una inversión específica en un formato audiovisual renovado y en retransmisiones en directo durante todo el año, un salto clave para aumentar la exposición global del triatlón y convertir el World Tour en una marca reconocible para el gran público.