La revolución que llega al golf: una bolsa con 8 palos en lugar de los 14 actuales

El golf mundial podría vivir una autentica revolución en breve y afectará tanto a profesionales como jugadores amateurs de todo el mundo a la hora de competir de manera oficial.

Y es que los dos grandes órganos mundiales que rigen el golf, The Royal & Ancient Golf Club of Saint Andrews, y la United States Golf Association, están estudiando de manera seria poner en más dificultades a los jugadores actuales que con un material muy sofisticado cada vez encuentran menos resistencia a los campos de juego.

Ante la imposibilidad de ir adecuando los campos de juego a la tecnología actual, ambas organizaciones consideran que se debe poner un límite a esa facilidad de 'asaltar' los campos de juego y los jugadores deben mostrar mayor destreza con los palos en lugar de apostar por golpes de gran distancia, especialmente con el driver.

Los profesionales tendrán que adaptarse a los cambios si acaban llegando / LIV

Menos palos para elegir

Como extender distancias en los campos ya no va a ser posible en un futuro próximo, los organismos oficiales están estudiando limitar el número de palos en la bolsa, de los 14 actuales a ocho. Esa es la primera idea en la que están trabajando y que siguen desarrollando sin hacer demasiado ruido.

Normalmente, la composición de una bolsa de juego consta de un driver, tres maderas, nueve hierros de distinto grado y un putter. Aunque la variedad es infinita, nunca puede superar los 14 palos en la bolsa.

De hecho, ya han tenido reuniones en los últimos meses al respecto y tienen previsto reunirse de nuevo de cara al Open Championship, que se jugará en Royal Birkdale Golf Club, Inglaterra, del 16 al 19 de julio próximo.

Los organismos oficiales del golf están por la labor de reducir el número de palos en la bolsa / USGA

Unos cambios históricos en el golf mundial y que también obligará a las marcas que trabajan en el sector a reinventarse, quizá buscando un material y unos palos que se ajusten al número número requerido.

¿Menos palos, más negocio?

También podría relanzar el negocio ya que al tener que cambiar menos cantidad de palos, mayormente hierros, el jugador amateur podría adaptarse a los cambios y adquirir nuevo material de manera más usual que la actual dónde una renovación de los palos es mucho más costosa.

Una idea que ya están barajando desde hace tiempo y que parece contar con el visto bueno de todos los organismos, aunque falta conocer si será del agrado de los jugadores, acostumbrados a tener palos muy selectivos para cada golpe y distancia.

Reducir los palos implicará más destreza del jugador para adaptarse a la nueva normativa / PGA

Este cambio obligará a los profesionales a trabajar otras partes del juego que el de la distancia, que a base de ‘bombazos’ y con un material cada vez más efectivo, ha dejado a muchos campos con pocas opciones de dificultar el juego.

Ahora, una decisión que podría llegar en los próximos meses promete convertirse en toda una revolución en el golf, que ha mantenido los 14 palos en la bolsa desde finales de 1936, decisión que tomó la USGA y en 1938 por The R&A, entrando en vigor de forma oficial poco después y hasta ahora.