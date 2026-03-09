Reveladas: las camisetas de fútbol de la selección española más populares de los últimos 44 años

La tan esperada Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. La emoción ya está en aumento mientras los aficionados se preparan para animar a sus equipos con los colores de su selección, con España siendo una de las favoritas para ganar el torneo.

La nueva camiseta de la selección española para la Copa del Mundo de 2026 ya está causando gran expectación, con un aumento del 149 % en las búsquedas en Google de "camiseta mundial España 2026" en España en el último mes, junto con 2,940 búsquedas globales en el mismo período. Está claro que los aficionados están deseosos de conseguir la última camiseta de la selección antes del verano. Pero, ¿cuál es la camiseta favorita de todos los tiempos entre los aficionados?

JD Sports ha analizado los datos de búsqueda en Google, eBay y TikTok para descubrir cuál ha sido la camiseta de España más popular en los Mundiales de los últimos 44 años, revelando cuál es el diseño que los aficionados consideran más icónico.

Las 5 mejores camisetas de la selección española en la Copa del Mundo, según la demanda del público

España 1998: 92,8 sobre 100 España 2010: 83,2 sobre 100 España 1994: 78,4 sobre 100 España 2006: 54,4 sobre 100 España 2014: 52 sobre 100

La camiseta de España de 1998 es la favorita de los aficionados

Con un impresionante aumento del 1086 % en las búsquedas globales en Google y un volumen de búsquedas mensuales en TikTok de 530 a nivel mundial, la camiseta de la selección española de 1998 se ha consolidado como la más popular, con una puntuación ponderada de 92,8 puntos. Esta histórica equipación local de adidas de 1998 sigue siendo uno de los diseños más llamativos y emblemáticos de la historia de España.

La plantilla de la Selección española en 1998 / 'X'

Bajo la dirección de Javier Clemente, España llegó al torneo de Francia con grandes expectativas, pero fue eliminada en la fase de grupos. Su estilo claramente noventero, lucido por jugadores como el joven Raúl, Luis Enrique, Fernando Hierro y el capitán Andoni Zubizarreta, la diferenciaba de los diseños anteriores, más minimalistas. En su momento, la camiseta dividió opiniones, pero casi tres décadas después, la nostalgia la ha convertido en un verdadero clásico de culto entre los aficionados.

La camiseta ganadora de la Copa del Mundo de 2010 sigue siendo una de las favoritas

En segundo lugar, con una puntuación de 83,2, se encuentra la camiseta ganadora de la Copa del Mundo de 2010, que España vistió durante su primer y único triunfo en la Copa del Mundo en Sudáfrica. España derrotó a Holanda por 1-0 en la prórroga, con el gol de la victoria de Andrés Iniesta en el minuto 116.

Iker Casillas recoge la copa de campeones del mundo en Sudáfrica 2010 / EFE

Esta camiseta sigue siendo muy popular, con 2410 búsquedas mensuales en Google a nivel mundial y alrededor de 230 búsquedas mensuales en eBay, lo que pone de relieve el atractivo perdurable de este diseño emblemático.

La camiseta fue usada por jugadores legendarios como Andrés Iniesta, David Villa, Fernando Torres y el capitán Iker Casillas, bajo la dirección de Vicente del Bosque. El equipo se hizo famoso por su estilo tiki-taka, que privilegiaba la posesión del balón y los pases cortos y precisos. La camiseta de 2010 no es solo una prenda deportiva, sino un símbolo de la época dorada del fútbol español.

El kit de 1994 entre los tres más populares

Con 50 búsquedas mensuales en Google en España y 60 búsquedas en eBay a nivel global, la camiseta de la selección española del Mundial de 1994, utilizada en el torneo de Brasil, se encuentra entre las tres primeras con una puntuación de 78,4. España fue eliminada en octavos de final, pero el equipo destacó por su gran habilidad técnica y sólida defensa durante todo el torneo.

La plantilla contaba con jugadores como Emilio Butragueño, Joseba Etxeberria, Andoni Zubizarreta y Fernando Hierro. La camiseta de 1994 es recordada por su clásico diseño rojo y amarillo y sigue siendo un símbolo muy querido entre coleccionistas y aficionados, ya que representó a España durante una época clave en la historia de la Copa del Mundo.

La camiseta de la Selección en 1994 / 'X'

Giuseppe Scardaccione, responsable comercial de JD Southern Europe : «El aumento de la demanda de camisetas de fútbol durante la fiebre del Mundial no es una sorpresa. España es siempre una favorita en cualquier torneo internacional y sus aficionados están deseosos de representar a su país vistiendo las camisetas de la selección.

La nueva camiseta de 2026 se inspira en estas equipaciones históricas, con un toque de los años 90, especialmente en referencia a la icónica camiseta de la Eurocopa de 1996. La prenda mantiene una estética clásica con detalles en rojo y amarillo brillantes, que celebran la historia y legado de España, convirtiéndola en un elemento imprescindible para cualquier seguidor de La Roja.».