España afrontará los Europeos de Birmingham del 10 al 16 de agosto sin la presencia de sus dos únicos vigentes campeones hace dos años en Roma, ambos triplistas. Se trata del hispanocubano Jordan Díaz en otro año perdido y de Ana Peleteiro tras ser mamá de León, quien se une a su primeriza Lúa.

La realidad de los dos atletas es muy diferente. El habanero ha tirado 2026 a la basura y anunció una supuesta marcha a Arkansas que nunca se llevó a cabo por problemas de visado, entre otras cosas. Lo cierto es que merecida su Beca Olímpica A por su oro en París'24 sigue bajando económicamente al perder todos los incentivos y lo hará bastante más en enero de 2027.

A sus 30 años, Ana Peleteiro ya sueña con convertirse en una de las pocas atletas que han sido competitivas tras una segunda maternidad, con Nia Ali como gran ejemplo. La estadounidense dio a luz a Titus en 2015, a Yuri el 23 de junio de 2018 con el campeón olímpico canadiense Andre de Grasse y el 6 de octubre de 2019 se colgó en Doha el oro mundial en 100 metros vallas.

Nia Ali fue oro en Doha'19 tras ser madre dos veces / EFE

La mítica Heike Dreschler alumbró a Toni en 1989 y, ya compitiendo para la Alemania unificada, reinó en longitud en los Juegos de Barcelona'92 y en Sidney'00 (ha admitido que tomó sustancias dopantes en su etapa en la RDA). Tras una cesárea para dar a luz a Camryn en noviembre de 2018, la estadounidense Allyson Felix fue oro en el Mundial de Doha'19 en 4x400 mixto.

Casada con su entrenador Benjamin Compoaré, la gallega comentó tras conocer su segundo embarazo que le haría mucha ilusión disputar el Campeonato de Europa bajo techo que se disputará en Valencia del 4 al 7 de marzo de 2027. Es decir, tan solo ocho meses después de su segunda maternidad (dos menos que en el caso citado de Felix y ocho menos que en el de Nia Ali).

La felicidad total de Ana Peleteiro, con León entre sus brazos / INSTAGRAM

"Sé que es un objetivo complicado y que tendré que trabajar durísimo para llegar, pero ya sabéis que me encantan los retos. Benjamín (su marido y entrenador) ya tiene toda la programación. Estaba seguro de que tendríamos un buen parto y podríamos empezar a trabajar lo antes posible, así que solo me queda seguir sus órdenes", explicó en declaraciones a 'La Voz de Galicia'.

Es la meta más factible, ya que la rumana Diana Maria Ion lidera el año en Europa con 14,56 (el récord español de la gallega es 14,87). A nivel mundial mandan a añoz luz la dominiquesa Thea Lafond (15,25), las cubanas Davisleidy Velazco (15,13) y la campeona olímpica Leyanis Pérez Hernández (15,06), la senegalesa Saly Sarr (14,99) y la lesionada recordwoman universal venezolana Yulimar Rojas (14,95).

La medallista de bronce en Tokio'20 piensa más allá de Los Ángeles'28. "Como me he perdido dos temporadas por mis embarazos y no he desgastado el cuerpo esos dos años, me gustaría llegar a los Juegos de Brisbane en 2032. Parece una locura, pero sería un buen sitio para retirarme", añadió. ¡Pues ya está entrenando y ha compartido sus primeras sesiones tan solo 13 días después de ser madre!

El triple femenino hace aguas sin ella en España al igual que todos los concursos, salvo la longitud. La mejor marca nacional del año la tiene la sevillana Ana Estrella de León a sus 18 años recién cumplidos con 13,49 (63ª de Europa), seguida con 13,37 por la veinteañera catalana Elda Romeva (hija del exconseller de la Generalitat y presidente de la Fundación Iria, Raül Romeva).