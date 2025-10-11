Resultados del Mr Olympia 2025: Classic Physique, Open, 212, Men's Physique y ganadores de todas las categorías

Las Vegas volvió a convertirse del 9 al 12 de octubre en el termómetro del culturismo mundial con la 61.ª edición del Mr. Olympia, un fin de semana que combina deporte de élite, negocio y cultura de gimnasio en un mismo campus: el Resorts World, con el Expo en el Convention Center y un flujo incesante de aficionados, marcas y atletas. La agenda arrancó con la rueda de prensa y el “Meet the Olympians” del jueves, siguió el viernes con los prejudgings y finales femeninas, y culminó el sábado con el grueso de las divisiones masculinas, todo ello bajo un dispositivo logístico que cada año escala en aforo y producción.

El Olympia 2025 puede seguirse en España vía PPV oficial, con acceso a las rondas clave y contenido complementario, con todas las finales en directo y en streaming. También existen opciones gratuitas a través de redes sociales. Sobre el escenario, once divisiones reunieron a los campeones defensores y a una nueva hornada que empuja desde abajo, con especial atención a la participación española, cada vez más numerosa en Classic Physique y 212. Todo ello en un marco que no se limita a las finales: el Expo matinal, los actos paralelos y las ceremonias de reconocimiento dibujaron, un año más, el retrato completo de la industria.

RESULTADOS MR OLYMPIA 2025:

Men’s 212 Olympia

Keone Pearson Shaun Clarida Lucas Garcia Nihat Kaya Courage Opara

Ms. Olympia (Culturismo femenino)

Andrea Shaw Ashley Lynette Jones Leyvina Barros Angela Yeo Alcione Santos Barreto

Women’s Physique

Natalia Abraham Coelho Sarah Villegas Zama Benta Brittany Herrera Sheronica Henton

Fitness

Michelle Fredua-Mensah Jaclyn Baker Taylor Learmont Amber Steffen Anna Fomina

Figure

Rhea Gayle Lola Montez Jessica Reyes Padilla Denise Zwinger-Tynek Nicole Zenobia Graham

Wellness

Eduarda Bezerra Isabelle Nunes Elisa Alcantara Rayane Fogal Leonida Ciobu

Hoy sábado (durante la madrugada al domingo) se llevarán a cabo las finales de Mr. Olympia Open, Classic Physique, Men's Physique y Bikini, con los físicos más mediáticos en la tarima. En la categoría Open, ya se ha clarificado las primeras posiciones durante el pre-judging del viernes y el campeonato apunta a decidirse entre Derek Lunsford, Andrew Jacked, Hadi Choopan y Samson Dauda.