Resultados del Mr Olympia 2025: Classic Physique, Open, 212, Men's Physique y ganadores de todas las categorías
Ganador del Mr. Olympia 2025 en Las Vegas: resultados de las categorías con los culturistas españoles y los mejores físicos del mundo
Las Vegas volvió a convertirse del 9 al 12 de octubre en el termómetro del culturismo mundial con la 61.ª edición del Mr. Olympia, un fin de semana que combina deporte de élite, negocio y cultura de gimnasio en un mismo campus: el Resorts World, con el Expo en el Convention Center y un flujo incesante de aficionados, marcas y atletas. La agenda arrancó con la rueda de prensa y el “Meet the Olympians” del jueves, siguió el viernes con los prejudgings y finales femeninas, y culminó el sábado con el grueso de las divisiones masculinas, todo ello bajo un dispositivo logístico que cada año escala en aforo y producción.
El Olympia 2025 puede seguirse en España vía PPV oficial, con acceso a las rondas clave y contenido complementario, con todas las finales en directo y en streaming. También existen opciones gratuitas a través de redes sociales. Sobre el escenario, once divisiones reunieron a los campeones defensores y a una nueva hornada que empuja desde abajo, con especial atención a la participación española, cada vez más numerosa en Classic Physique y 212. Todo ello en un marco que no se limita a las finales: el Expo matinal, los actos paralelos y las ceremonias de reconocimiento dibujaron, un año más, el retrato completo de la industria.
RESULTADOS MR OLYMPIA 2025:
Men’s 212 Olympia
- Keone Pearson
- Shaun Clarida
- Lucas Garcia
- Nihat Kaya
- Courage Opara
Ms. Olympia (Culturismo femenino)
- Andrea Shaw
- Ashley Lynette Jones
- Leyvina Barros
- Angela Yeo
- Alcione Santos Barreto
Women’s Physique
- Natalia Abraham Coelho
- Sarah Villegas
- Zama Benta
- Brittany Herrera
- Sheronica Henton
Fitness
- Michelle Fredua-Mensah
- Jaclyn Baker
- Taylor Learmont
- Amber Steffen
- Anna Fomina
Figure
- Rhea Gayle
- Lola Montez
- Jessica Reyes Padilla
- Denise Zwinger-Tynek
- Nicole Zenobia Graham
Wellness
- Eduarda Bezerra
- Isabelle Nunes
- Elisa Alcantara
- Rayane Fogal
- Leonida Ciobu
Hoy sábado (durante la madrugada al domingo) se llevarán a cabo las finales de Mr. Olympia Open, Classic Physique, Men's Physique y Bikini, con los físicos más mediáticos en la tarima. En la categoría Open, ya se ha clarificado las primeras posiciones durante el pre-judging del viernes y el campeonato apunta a decidirse entre Derek Lunsford, Andrew Jacked, Hadi Choopan y Samson Dauda.
