CULTURISMO
Resultados del Arnold Classic UK 2026: Andrew Jacked, Mike Sommerfield y ganadores de todas las categorías
Ganador del Arnold Classic UK 2026 en Birmingham, Reino Unido: resultados de las categorías con los mejores físicos del mundo
Después del éxito del Arnold Classic de Estados Unidos, la edición de Reino Unido, iniciada el pasado viernes 27 de marzo en Birmingham hasta este domingo, ha deleitado de nuevo a los aficionados del culturismo. Con múltiples divisiones profesionales de la IFBB Pro, la edición de UK ofreció un fin de semana completo de competición del más alto nivel con los mejores atletas de las diferentes divisiones compitiendo sobre el escenario.
Al celebrarse apenas unas semanas después del Arnold Classic de Columbus, Ohio, el evento del Reino Unido suele beneficiarse de atletas que llegan impulsados por el momento adquirido en uno de los fines de semana más importantes de este deporte. Ese es sin duda el caso de Andrew Jacked, campeón en Estados Unidos, que llegó con la moral por las nubes y se marchó con una dulce victoria también en el Arnold Classic UK, elevando su nombre a lo más alto de la élite del culturismo Open.
Fuera de la división Open, los aficionados también pudieron disfrutar de gran espectáculo en Classic Physique. La categoría en la que reinó Chris Bumstead sigue creciendo en popularidad, con atletas destacados de este certamen como el español Kim Angel, Wesley Vissers, Mike Sommerfeld y la sensación de las redes sociales Sam Sulek, que atraen una enorme atención entre los fans y se batieron en una preciosa batalla que acabó coronando a Sommerfield.
El español Kim Angel, único representante de nuestro país en la categoría Classic Physique, salió a tarima con un físico descomunal y con una versión mejorada respecto a su actuación en el Arnold de Ohio. Sin embargo, y pese a merecerlo, los jueces no le dieron la oportunidad de medirse con el top-3: terminó clasificando en quinta posición.
GANADORES DEL ARNOLD CLASSIC UK 2026
Men's Open: Andrew Jacked
Classic Physique: Mike Sommerfeld
Fitness: Michelle Fredua-Mensah
Wellness: Rayane Fogal
Men’s Physique: Vitor Chaves
Bikini: Ashlyn Little
Pro Wheelchair: James Berger
Resultados del Arnold Classic UK 2026
Men's Open
Andrew Jacked (ganador)
Brandon Curry
Patrick Moore
Martin Fitzwater
Blessing Awodibu
Akim Williams
Classic Physique
Mike Sommerfeld (ganador)
Wesley Vissers
Jorge Herrera
Andrea Mammoli
Joaquim Camps Angel
Paul Kanu
Sam Sulek
Luis Roberto Valenzuela Ramos
Angelo Rossi
Men’s Physique
Vitor Chaves (ganador)
Andrei Deiu
Emanual Hunter
Benquil Marigny
Paul Gustave
Alessandro Cavagnola
Riccardo Croci
Clarence McSpadden
Tyler Smith
Joshua Atease
Pro Wheelchair
James Berger (ganador)
Blake Colleton
Will Anthony
Fitness
Michelle Fredua-Mensah (ganadora)
Anna Fomina
Allison Kramer
Jeanine Renee Taddeo
Tamara Vahn
Stephanie Jones
Michaela Pavleova
Nikolett Szabo
Abby Bolton
Danielle Chikeles
Wellness
Rayane Fogal (ganadora)
Giselle Machado
Wynter Addams
Alexis Drury
Juliana Mota
Josy Alves Macedo
Kassandra Gillis
Bikini
Ashlyn Little (ganadora)
Phoebe Hagan
Adrianna Kaczmarek
Zsofia Molnar
Alice Marchisio
Savannah Watchman
Kerry Sexton
Nivea Campos
Nittaya Kongthun
Lisa Reith
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