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CULTURISMO

Resultados del Arnold Classic UK 2026: Andrew Jacked, Mike Sommerfield y ganadores de todas las categorías

Ganador del Arnold Classic UK 2026 en Birmingham, Reino Unido: resultados de las categorías con los mejores físicos del mundo

El top-4 de la categoría Classic Physique en el Arnold Classic UK 2026

El top-4 de la categoría Classic Physique en el Arnold Classic UK 2026 / @arnoldsports

Iker Lloveras

Iker Lloveras

Después del éxito del Arnold Classic de Estados Unidos, la edición de Reino Unido, iniciada el pasado viernes 27 de marzo en Birmingham hasta este domingo, ha deleitado de nuevo a los aficionados del culturismo. Con múltiples divisiones profesionales de la IFBB Pro, la edición de UK ofreció un fin de semana completo de competición del más alto nivel con los mejores atletas de las diferentes divisiones compitiendo sobre el escenario.

Al celebrarse apenas unas semanas después del Arnold Classic de Columbus, Ohio, el evento del Reino Unido suele beneficiarse de atletas que llegan impulsados por el momento adquirido en uno de los fines de semana más importantes de este deporte. Ese es sin duda el caso de Andrew Jacked, campeón en Estados Unidos, que llegó con la moral por las nubes y se marchó con una dulce victoria también en el Arnold Classic UK, elevando su nombre a lo más alto de la élite del culturismo Open.

Fuera de la división Open, los aficionados también pudieron disfrutar de gran espectáculo en Classic Physique. La categoría en la que reinó Chris Bumstead sigue creciendo en popularidad, con atletas destacados de este certamen como el español Kim Angel, Wesley Vissers, Mike Sommerfeld y la sensación de las redes sociales Sam Sulek, que atraen una enorme atención entre los fans y se batieron en una preciosa batalla que acabó coronando a Sommerfield.

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El español Kim Angel, único representante de nuestro país en la categoría Classic Physique, salió a tarima con un físico descomunal y con una versión mejorada respecto a su actuación en el Arnold de Ohio. Sin embargo, y pese a merecerlo, los jueces no le dieron la oportunidad de medirse con el top-3: terminó clasificando en quinta posición.

GANADORES DEL ARNOLD CLASSIC UK 2026

Men's Open: Andrew Jacked

Classic Physique: Mike Sommerfeld

Fitness: Michelle Fredua-Mensah

Wellness: Rayane Fogal

Men’s Physique: Vitor Chaves

Bikini: Ashlyn Little

Pro Wheelchair: James Berger

Resultados del Arnold Classic UK 2026

Men's Open

Andrew Jacked (ganador)

Brandon Curry

Patrick Moore

Martin Fitzwater

Blessing Awodibu

Akim Williams

Classic Physique

Mike Sommerfeld (ganador)

Wesley Vissers

Jorge Herrera

Andrea Mammoli

Joaquim Camps Angel

Paul Kanu

Sam Sulek

Luis Roberto Valenzuela Ramos

Angelo Rossi

Men’s Physique

Vitor Chaves (ganador)

Andrei Deiu

Emanual Hunter

Benquil Marigny

Paul Gustave

Alessandro Cavagnola

Riccardo Croci

Clarence McSpadden

Tyler Smith

Joshua Atease

Pro Wheelchair

James Berger (ganador)

Blake Colleton

Will Anthony

Fitness

Michelle Fredua-Mensah (ganadora)

Anna Fomina

Allison Kramer

Jeanine Renee Taddeo

Tamara Vahn

Stephanie Jones

Michaela Pavleova

Nikolett Szabo

Abby Bolton

Danielle Chikeles

Wellness

Rayane Fogal (ganadora)

Giselle Machado

Wynter Addams

Alexis Drury

Juliana Mota

Josy Alves Macedo

Kassandra Gillis

Bikini

Ashlyn Little (ganadora)

Phoebe Hagan

Adrianna Kaczmarek

Zsofia Molnar

Alice Marchisio

Savannah Watchman

Kerry Sexton

Nivea Campos

Nittaya Kongthun

Lisa Reith

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