Resultados del Arnold Classic UK 2026: Andrew Jacked, Mike Sommerfield y ganadores de todas las categorías

Después del éxito del Arnold Classic de Estados Unidos, la edición de Reino Unido, iniciada el pasado viernes 27 de marzo en Birmingham hasta este domingo, ha deleitado de nuevo a los aficionados del culturismo. Con múltiples divisiones profesionales de la IFBB Pro, la edición de UK ofreció un fin de semana completo de competición del más alto nivel con los mejores atletas de las diferentes divisiones compitiendo sobre el escenario.

Al celebrarse apenas unas semanas después del Arnold Classic de Columbus, Ohio, el evento del Reino Unido suele beneficiarse de atletas que llegan impulsados por el momento adquirido en uno de los fines de semana más importantes de este deporte. Ese es sin duda el caso de Andrew Jacked, campeón en Estados Unidos, que llegó con la moral por las nubes y se marchó con una dulce victoria también en el Arnold Classic UK, elevando su nombre a lo más alto de la élite del culturismo Open.

Fuera de la división Open, los aficionados también pudieron disfrutar de gran espectáculo en Classic Physique. La categoría en la que reinó Chris Bumstead sigue creciendo en popularidad, con atletas destacados de este certamen como el español Kim Angel, Wesley Vissers, Mike Sommerfeld y la sensación de las redes sociales Sam Sulek, que atraen una enorme atención entre los fans y se batieron en una preciosa batalla que acabó coronando a Sommerfield.

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El español Kim Angel, único representante de nuestro país en la categoría Classic Physique, salió a tarima con un físico descomunal y con una versión mejorada respecto a su actuación en el Arnold de Ohio. Sin embargo, y pese a merecerlo, los jueces no le dieron la oportunidad de medirse con el top-3: terminó clasificando en quinta posición.

GANADORES DEL ARNOLD CLASSIC UK 2026 Men's Open: Andrew Jacked Classic Physique: Mike Sommerfeld Fitness: Michelle Fredua-Mensah Wellness: Rayane Fogal Men’s Physique: Vitor Chaves Bikini: Ashlyn Little Pro Wheelchair: James Berger