Resultados del Arnold Classic 2026: Classic Physique, Open, Men's Physique y ganadores de todas las categorías

El Arnold Classic 2026 se ha celebrado esta semana entre el 5 y el 8 de marzo en el gran evento fundado por la leyenda Arnold Schwarzenegger. Celebrado en Columbus, Ohio (Estados Unidos), el certamen que sigue de cerca en importancia y nivel de premios al Mister Olympia ha reunido a los mejores culturistas del planeta en siete categorías distintas (Classic Physique, Men's Physique, Men's Open, Bikini, Wellness, Fitness y Wheelchair).

Después de varias peleas muy emocionantes sobre el escenario, ya conocemos a los ganadores de este Arnold, que han tenido la fortuna de recibir el premio de manos de Schwarzenegger y de asegurarse el pase directo al Mr. Olympia de 2026 (en caso de que no lo hubieran conseguido ya). Así han quedado el top-6 de todas las categorías de esta 38ª edición.

RESULTADOS Y GANADORES DEL ARNOLD CLASSIC 2026:

Classic Physique: 1- Wesley Vissers 2- Matheus Menegate 3 - Andrea Mammoli 4 - Kim Angel 5 - Jorge Herrera 6 - Ethan Gohari Mejor posing: Andrea Mammoli Fitness: 1- Michelle Fredua-Mensah 2- Amber Steffen 3- Alisson Kramer 4- Anna Fomina 5- Jeanine Renee Taddeo 6- Abby Bolton Wellness: 1- Rayane Fogal 2- Elisa Alcantara 3- Giselle Machado 4- Alexis Drury 5- Valquiria Telles Lopes 6- Danai Theodoropoulou

*Las finales todavía están en juego y en la madrugada del sábado al domingo 8 de marzo conoceremos los ganadores de las categorías: Men's Physique y Men's Open. En la categoría reina, el primer call-out de los Open ha dejado a Hadi Choopan, Andrew Jacked, Martin Fitzwater y Nick Walker como favoritos al título en el top-4. Se avecina una batalla muy reñida.