CULTURISMO

Resultados del Arnold Classic 2026: Classic Physique, Open, Men's Physique y ganadores de todas las categorías

Ganador del Arnold Classic 2026 en Columbus, Ohio: resultados de las categorías con los culturistas españoles y los mejores físicos del mundo

Imágenes del Arnold Classic 2026

Imágenes del Arnold Classic 2026 / Arnold Classic

Iker Lloveras

El Arnold Classic 2026 se ha celebrado esta semana entre el 5 y el 8 de marzo en el gran evento fundado por la leyenda Arnold Schwarzenegger. Celebrado en Columbus, Ohio (Estados Unidos), el certamen que sigue de cerca en importancia y nivel de premios al Mister Olympia ha reunido a los mejores culturistas del planeta en siete categorías distintas (Classic Physique, Men's Physique, Men's Open, Bikini, Wellness, Fitness y Wheelchair).

Después de varias peleas muy emocionantes sobre el escenario, ya conocemos a los ganadores de este Arnold, que han tenido la fortuna de recibir el premio de manos de Schwarzenegger y de asegurarse el pase directo al Mr. Olympia de 2026 (en caso de que no lo hubieran conseguido ya). Así han quedado el top-6 de todas las categorías de esta 38ª edición.

RESULTADOS Y GANADORES DEL ARNOLD CLASSIC 2026:

Classic Physique:

1- Wesley Vissers

2- Matheus Menegate

3 - Andrea Mammoli

4 - Kim Angel

5 - Jorge Herrera

6 - Ethan Gohari

  • Mejor posing: Andrea Mammoli

Fitness:

1- Michelle Fredua-Mensah

2- Amber Steffen

3- Alisson Kramer

4- Anna Fomina

5- Jeanine Renee Taddeo

6- Abby Bolton

Wellness:

1- Rayane Fogal

2- Elisa Alcantara

3- Giselle Machado

4- Alexis Drury

5- Valquiria Telles Lopes

6- Danai Theodoropoulou

*Las finales todavía están en juego y en la madrugada del sábado al domingo 8 de marzo conoceremos los ganadores de las categorías: Men's Physique y Men's Open. En la categoría reina, el primer call-out de los Open ha dejado a Hadi Choopan, Andrew Jacked, Martin Fitzwater y Nick Walker como favoritos al título en el top-4. Se avecina una batalla muy reñida.

