CULTURISMO
Resultados del Arnold Classic 2026: Classic Physique, Open, Men's Physique y ganadores de todas las categorías
Ganador del Arnold Classic 2026 en Columbus, Ohio: resultados de las categorías con los culturistas españoles y los mejores físicos del mundo
El Arnold Classic 2026 se ha celebrado esta semana entre el 5 y el 8 de marzo en el gran evento fundado por la leyenda Arnold Schwarzenegger. Celebrado en Columbus, Ohio (Estados Unidos), el certamen que sigue de cerca en importancia y nivel de premios al Mister Olympia ha reunido a los mejores culturistas del planeta en siete categorías distintas (Classic Physique, Men's Physique, Men's Open, Bikini, Wellness, Fitness y Wheelchair).
Después de varias peleas muy emocionantes sobre el escenario, ya conocemos a los ganadores de este Arnold, que han tenido la fortuna de recibir el premio de manos de Schwarzenegger y de asegurarse el pase directo al Mr. Olympia de 2026 (en caso de que no lo hubieran conseguido ya). Así han quedado el top-6 de todas las categorías de esta 38ª edición.
RESULTADOS Y GANADORES DEL ARNOLD CLASSIC 2026:
Classic Physique:
1- Wesley Vissers
2- Matheus Menegate
3 - Andrea Mammoli
4 - Kim Angel
5 - Jorge Herrera
6 - Ethan Gohari
- Mejor posing: Andrea Mammoli
Fitness:
1- Michelle Fredua-Mensah
2- Amber Steffen
3- Alisson Kramer
4- Anna Fomina
5- Jeanine Renee Taddeo
6- Abby Bolton
Wellness:
1- Rayane Fogal
2- Elisa Alcantara
3- Giselle Machado
4- Alexis Drury
5- Valquiria Telles Lopes
6- Danai Theodoropoulou
*Las finales todavía están en juego y en la madrugada del sábado al domingo 8 de marzo conoceremos los ganadores de las categorías: Men's Physique y Men's Open. En la categoría reina, el primer call-out de los Open ha dejado a Hadi Choopan, Andrew Jacked, Martin Fitzwater y Nick Walker como favoritos al título en el top-4. Se avecina una batalla muy reñida.
- Celta - Real Madrid: resultado, resumen y goles de LaLiga EA Sports
- Ferrero y su aviso a Alcaraz: 'Me equivoqué, pero las distracciones cada vez son más golosas
- Locura en Newcastle: asalto al Barça en el Camp Nou
- Flick se rinde a Xavi Espart: 'Tengo ganas de verlo jugar
- Ferrero, a corazón abierto: 'Me duele ver a una persona de mi confianza como Samu al lado de Alcaraz ahora
- Andrés Iniesta, nuevo director deportivo de la selección de Marruecos
- Las alternativas a Rashford que tiene el Manchester United
- Celta - Real Madrid: polémica y reacciones en directo