Repetto Taylor ‘pincha’ y el sueco Lindberg se estrena en el DP World Tour

El malagueño Rocco Repetto Taylor no pudo presentarse a la lucha por la victoria en el Turkish Airines Open disputado en Belek (Turquía), en la victoria del jugador sueco Mikael Lindberg, que se estrenaba en el DP World Tour tras concluir el torneo con un total de -10 en una jornada marcada por la lluvia y el viento que fue todo un reto para los jugadores.

El mejor de los españoles a falta de los 18 hoyos finales era Repetto, aunque sin experiencia en un torneo de este calibre y con la presión añadida para luchar por el que hubiera sido su primera victoria en el circuito, le acabó pasando factura.

Repetto, con una vuelta final de 78 golpes (+6), cayó hasta el puesto 43, con un total de 288 golpes (par), muy lejos de las primeras posiciones dónde tres jugadores españoles lograban colarse en el Top 20, aunque sin opción al triunfo.

Tres españoles en el Top 20

El jugador del LIV Golf, David Puig, junto al madrileño Eugenio López-Chacarra y el malagueño Ángel Ayora, cerraron el torneo en el puesto decimoctavo, con 285 golpes (-3).

Los dos últimos estarán esta semana en el Estrella Damm Catalunya Championship que se disputa en el RCG El Prat, pero no lo podrá hacer David Puig, que tiene que regresar al LIV Golf, que esta próxima semana juega en Washington, por lo que se perderá un torneo que resultará muy especial para todos los jugadores españoles.

El gran protagonista en Turquía fue Mikael Lundberg, que se convirtió en el 40º jugador sueco que gana en el DP World Tour además de llevarse el ‘Asian Swing’ y un billete para el segundo ‘Major’ del año, el PGA Championship en el Aronimink Golf Club.

Un triunfo soñado

El sueco de 33 años, en su 70.ª participación en el DP World Tour, superó a Daniel Rodrigues, con una ronda final de 69 golpes para terminar diez bajo par en el lluvioso National Golf Club de Belek, Antalya. Rodrigues quedó segundo, empatado con el italiano Guido Migliozzi (-8).

"Es un sueño hecho realidad, he soñado con esto durante muchos años”, dijo un emocionado Lindberg."En este último hoyo, casi me mareo y casi siento ganas de vomitar", reconoció antes de celebrar un triunfo que esperaba desde hacía mucho tiempo.