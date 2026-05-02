Repetto Taylor ya es la mejor opción española en Turquía

El Turkish Airlines Open, torneo que se disputa en Antalya (Turquía), y perteneciente al DP World Tour deja completamente abierto su desenlace después de completarse este sábado la tercera jornada de juego en el National Golf Club, en Belek.

Una jornada marcada por una interrupción por una fuerte tormenta que obligó a detener el juego durante unas horas, aunque finalmente se pudo completar la jornada, y donde el joven malagueño Rocco Repetto Taylor se ha erigido como la principal opción a la victoria española en el torneo del DP World Tour.

El jugador de sólo 23 años va en busca de su primera gran victoria en el circuito europeo después de su paso por los dos escalones inferiores del Hotel Planner Tour y el Alps Tour. Ahora compitiendo con los ‘mayores’ afronta este domingo la vuelta más importante de su vida subido al carro de los favoritos.

Paso ascendente y con victorias

El jugador de Fuengirola, formado en la Universidad de Oral Roberts en Tulsa (Oklahoma), cuenta con una victoria en el Challenge Tour y otra en el Alps Tour, y espera que en la ronda final pueda meterse en la lucha por el triunfo soñado por cualquier profesional.

En la jornada del sábado firmó una tarjeta de 69 golpes (-3) que le ha llevado a un total de -6, compartiendo la tercera plaza con un numeroso grupo de contendientes, aunque a ilusión nadie le va aganar.

Se encuentra a solo un impacto de los líderes, el sueco Mikael Lindberg y el portugués Daniel Rodrigues, ambos en busca también de su primer triunfo en el DP World Tour, aunque solo salen con ese golpe de ventaja en un campo que no está regalando nada a nadie y se ha convertido una fiera difícil de domar con unas calles estrechas y greens complicados, que pueden llevar a sorpresas este domingo, y con la previsión de más lluvia para la ronda final.

Chacarra y Puig, al acecho

Además de Repetto Taylor, no andan muy lejos jugadores con mucha más experiencia y ganadores en el circuito como el madrileño Eugenio López-Chacarra y el barcelonés David Puig, que solo pudieron firmar el par del campo este sábado para un total de -3 y el puesto decimoséptimo.

El madrileño Alex del Rey, que se mantuvo en la zona más alta en las dos primeras jornadas, vio como se le atascaba el tercer día de juego con una dolorosa vuelta de 76 golpes (+5), que le llevaba al puesto 28, con un total de -2.

Por su parte, Ángel Ayora se mantenía bajo par (-1) mientras que el barcelonés Quim Vidal vivió una jornada complicada, con tarjeta de 75 (+3) que le llevaba al puesto 41 al par del campo turco aunque ya sin opciones y con el objetivo de cerrar eltorneo con una gran vuelta pensando en la semana próxima con la disputa del Estre