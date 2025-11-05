Un renovado INFINITUM acoge la Final de la Escuela del DP World Tour 2025

INFINITUM acoge del 7 al 12 de noviembre, la Fase Final de la Escuela de Clasificación del DP World Tour por séptimo año consecutivo. El resort volverá a convertirse en el epicentro del golf europeo, donde los competidores harán historia al disputar la primera ronda profesional en el renovado recorrido Hills, tras la completa transformación de sus últimos nueve hoyos.

El grupo de 156 jugadores –incluidos ganadores del DP World Tour como, Eddie Pepperell, Marc Waren and Justin Harding– se enfrentarán a 108 hoyos de golf repartidos entre los campos Hills y Lakes y solo los 20 mejores jugadores, más empatados, obtendrán una codiciada tarjeta del DP World Tour para la temporada 2026.

El evento de este año –la séptima vez que la Fase Final se celebra en INFINITUM y la primera dentro de una colaboración ampliada por tres años más con el DP World Tour– cobra mayor importancia al ser la primera competición profesional que se disputa en el los renovados últimos nueve hoyos del Hills, que reabrieron en septiembre tras una importante remodelación liderada por Dave Sampson de European Golf Design.

Un proyecto en dos fases

El proyecto se encuentra en el punto intermedio de una transformación en dos fases, cuyo objetivo es consolidar el estatus del Hills como uno de los principales escenarios de torneos de Europa. Entre los cambios más destacados se encuentra el rediseño completo del hoyo 18, ahora convertido en un espectacular par cuatro con un acceso tipo Island Green, integrado en una cantera natural. También sobresalen el nuevo complejo de Green en el hoyo 10, la inversión en el recorrido de los hoyos 15 y 16, y una renovación integral de los búnkers y zonas de sostenibilidad, que incorpora bordes de césped Zoysia y calles con Bermuda 419.

El recorido HIlls ha sufrido modificaciones importantes en los segundos nueve hoyos / INFINITUM

“Estamos increíblemente orgullosos de presentar la renovación de los últimos nueve hoyos del campo Hills a tiempo para la Q-School y de ver cómo se estrena en un escenario de máxima exigencia competitiva”, ha asegurado Joaquín Mora, Director General Adjunto de INFINITUM Resort.

“El nuevo hoyo 18, en particular, proporcionará una final verdaderamente espectacular para los jugadores durante los primeros cuatro días; será, sin duda, el escenario perfecto para una semana que puede marcar un antes y un después en sus carreras”.

Dos rondas en los campos Hill y Lakes

El grupo jugará dos rondas en los campos de Hills y Lakes antes del corte, y las dos rondas finales se disputarán en Lakes. Este último fue objeto de una renovación de 800.000€ el año pasado. Juntas, las renovaciones de ambos campos refuerzan la posición de INFINITUM entre los destinos de torneos más vanguardistas de Europa y resaltan su compromiso continuo con la excelencia del campo y la sostenibilidad.

Los jugadores, practicando en las instalaciones del resort tarraconense, previo a la disputa de la Final / INFINITUM

Más allá de sus diseños, INFINITUM sigue atrayendo a jugadores y visitantes de todo el mundo con su galardonado Beach Club, su moderna gastronomía y su exclusiva cartera inmobiliaria, todo ello enclavado en el tranquilo paisaje natural de la Costa Dorada.

En este sentido, Joaquín Mora, Director General Adjunto de INFINITUM ha querido destacar que “la celebración de la final de la Escuela de Clasificación del DP en INFINITUM generará alrededor de 3.000 pernoctaciones en hoteles de la zona, contribuyendo a la desestacionalización del turismo y demostrando que el deporte impulsa la economía local más allá de lo puramente deportivo. Además, no solo se traduce en un aumento de pernoctaciones y actividad económica durante el torneo, sino que también puede crear empleo temporal y beneficia a la promoción de la ciudad como destino turístico de calidad”.