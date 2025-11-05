El remo español apunta alto en el Mundial de Beach Sprint

La selección española de remo ha viajado a Manavgat, en la región turca de Antalya, para disputar el Campeonato del Mundo de Beach Sprint, la nueva disciplina olímpica de velocidad que se celebrará hasta el 9 de noviembre. España acude con 17 deportistas y nueve tripulaciones, repartidas entre las categorías absoluta y sub19, con el objetivo de igualar o mejorar las seis medallas obtenidas en el Mundial 2024 de Génova, donde el equipo sumó un oro, tres platas y dos bronces.

El certamen reúne a 342 remeros y 242 embarcaciones de 55 países. En la categoría absoluta, España participa en cuatro pruebas con figuras como el alicantino Ander Martín, triple campeón mundial y plata en el reciente Europeo, y la andaluza Teresa Díaz, bronce continental. También competirán Adrián Miramón y Nadia Felipe en doble mixto, además del cuarteto mixto formado por Pablo Hermoso, María Ángeles Macián, Maialen Mielgo, Miguel Salas y Ainhoa Casanova.

En sub19, el equipo repite con las cinco tripulaciones que brillaron en la Copa de la Juventud celebrada en La Línea de la Concepción, donde España conquistó cuatro oros y una plata. Destacan el campeón juvenil Nacho Ramón-Borja García y Alejandra García en las pruebas individuales, así como las duplas Marco Liarte–Antón Ivanov y Marta Paradas–Carmen Jarabo en los dobles. En doble mixto, Xavier Torres y Elia Jordá completan la representación con opciones de medalla.

El campeonato arranca este jueves con las tomas de tiempo y continuará con eliminatorias y finales hasta el domingo, cuando se decidirán los títulos absolutos. La selección afronta la cita con la ilusión de reafirmarse como una de las potencias mundiales en una disciplina que apunta a ser protagonista en el futuro olímpico del remo español.