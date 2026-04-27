El regreso de Rusia con bandera e himno al mundo acuático levanta ampollas

El 13 de abril, World Aquatics (WA) dio el paso final para la reinstauración del deporte ruso. El organismo que preside el kuwaití Husain Al Musallam fue pionero al permitir a los rusos participar como neutrales cumpliendo ciertos estándares, pero esta vez ha ido más allá.

Según la nota oficial de WA, los deportistas rusos y bielorrusos podrán participar a partir de ahora con su bandera, con su uniforme y con su himno nacional en caso de victoria, algo que se acaba de vivir por primera vez en la División B de la Copa del Mundo de Waterpolo femenino

La selección masculina participó una semana antes como neutral, ganó la fase regular y cayó en cuartos ante Francia (14-13). El azar quiso que se jugase la séptima plaza ante Ucrania, que no se presentó y recibió una derrota por 5-0. Los dos primeros, Montenegro y Georgia, estarán en Sídney del 22 al 26 de julio en una Superfinal en la que España defenderá el título.

Sin embargo, las féminas rusas brillaron en Malta con uniforme y bandera, logrando el billete para la Superfinal de Sídney y venciendo en una gran final a China por 18-17, con cuatro goles de Prokofyeva, bronce en Río 2016. España empieza este jueves a competir en Rotterdam por una de las cinco plazas en juego para acompañar a Rusia, a China y a la anfitriona Australia.

La capitana Ekaterina Prokofyeva fue clave para las rusas / WORLD AQUATICS

En una Europa radicalmente enfrentada a Rusia por el conflicto bélico con Ucrania, la readmisión del deporte acuático ruso ha abierto la caja de los truenos y las reacciones se suceden. Nada que ver con los casos de Israel, Estados Unidos o incluso Irán. O ahora Mali.

Mijail Degtyarev (ministro ruso de Deportes) y Dmitri Mazepin (presidente de la Federación rusa de Deportes Acuáticos) dieron las gracias públicamente a Husain Al Musallam. Sin embargo, Noruega anunció que no organizará ninguna competición bajo el paraguas de World Aquatics. "Nuestro país no proporcionará una plataforma para Rusia", espetó Cato Bratbakk.

"Tenemos previsto reunirnos con nuestros colegas nórdicos la próxima semana y esperamos que nuestra postura genere un impulso en contra de la decisión tomada por World Aquatics", ‌añadió el dirigente noruego.

Cato Bratbakk, presidente de la Federación Noruega de Natación / NORGES SVØMMEFORBUND

La Federación de Polonia ha ido más allá y no permitirá competir a rusos ni a bielorrusos en las competiciones que organice, empezando por el Campeonato de Europa de Saltos en 2027. World Aquatics ya ha dejado caer que está dispuesta a cambiar la sede de esa competición.

A modo de ejemplo, del 16 al 19 de abril se disputó en Tiflis (Georgia) el Campeonato de Europa de Judo, con dos bronces para España (Laura Martínez y Ariane Toro). Rusia participó con normalidad y fue tercera en el medallero con dos oros, una plata y cuatro bronces.

Los campeones, Murad Chopanov y Timur Arbuzov, tuvieron que soportar una gran pitada cuando sonó el himno ruso. ¿Y qué culpa tenían ellos? Sería como abuchear a Will Clyburn o al rojiblanco Cardoso por los actos de Donald Trump. Es la politización total del deporte. Y la política lo emponzoña todo.