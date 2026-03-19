El 'regreso' de Eusebio Cáceres: "Vuelvo a tener una ambición desmedida"

Eusebio Cáceres vive sus días más felices e ilusionantes desde su cuarta plaza en salto de longitud en los Europeos de Múnich 2022. Fue la quinta vez que se quedó con la medalla de chocolate en un gran campeonato, aunque la realidad es que ya llevaba más de un lustro batallando contra unos perennes problemas físicos que lo han perseguido... casi hasta ahora.

El de Onil regresó a su localidad natal para trabajar junto a José Antonio Ureña (padre y técnico del laureado 'combinero' Jorge Ureña) y Jesús Gil tras seis años en Madrid con Juan Carlos Álvarez. Poco a poco, los dolores han ido desapareciendo y en el pasado Campeonato de España dio la campanada en Valencia con un sensacional salto de 8,19 a la primera.

En una disciplina muy 'europea' con astros como el griego Miltiadis Tentoglou, el italiano Mattia Furlani o el emergente búlgaro Bozhidar Saraboyukov, el segundo del ranking español de la historia tras el malogrado Yago Lamela atendió a SPORT en Madrid antes de viajar a Torun al Mundial bajo techo. Sin tapujos, Cáceres habló muy claro y se mostró ilusionadísimo ante esta especie de segunda juventud a sus 34 años. Será una final directa el domingo.

¿Cómo han ido estas dos semanas largas desde el Campeonato de España?

Pues bien, curiosas. Saber que de verdad he encontrado ese punto que siempre he buscado, esa técnica que me hacía saltar mucho me ha dado confianza y tranquilidad. Han sido dos o tres semanas tranquilas que me están dejando buen sabor de boca de cara al Mundial.

"En algunos entrenamientos he saltado mucho, pero necesitaba una competición para demostrarlo"

¿Qué es lo primero que pensó cuando saltó 8,19?

Es una confirmación de lo que he querido durante mucho tiempo. Con las lesiones, que a partir de 2014 o 2015 empecé a tener muchísimas, una detrás de otra, perdí la naturalidad en el salto y no he sabido qué pasaba hasta ahora. Siempre supe que tenía grandes saltos dentro, pero no he sido capaz de que aflorasen y este año, después de volver a casa y hacer un poco de introspección, he descubierto lo que es. En algunos entrenamientos he saltado mucho, pero necesitaba una competición para demostrarlo. Cuando en el Nacional de Valencia salté 8,19 a la primera, que es mi mejor marca en pista cubierta, me hizo volver a tener esa ambición desmedida de buscar más.

Eusebio Cáceres, con su oro en el reciente Campeonato de España / RFEA - SPORTMEDIA

¿Cuántas veces pensó en tirar la toalla o incluso la tiró durante unos días?

Nunca he tenido el momento en el que tuviese ganas de dejarlo, pero sí muchos momentos de respirar, de tener un momento de descanso para volver a tener esas ganas. No te sé decir. El mejor momento fue cuando pillé ese descanso e hice combinadas, que fue lo mejor que he hecho, porque conseguí recuperar esas ganas. Por suerte, no he desistido y aquí estoy volviendo a saltar otra vez.

¿Su pasado como atleta de combinadas lo ha podido perjudicar en las lesiones o no tiene nada que ver?

Todo lo contrario. Creo que fue muy beneficioso para mí, porque cuando empecé a tener muchas lesiones fue justo después de dedicarme solo a la longitud, que empecé a tener problemas de espalda, de isquio y demás.

"Si he sido cuarto tantas veces, es porque era mi sitio y lo que tengo que hacer es escalar"

¿Sabe de algún atleta que tenga cinco grandes cuartas plazas? A Mario Pestano (disco) le pasaba en las finales, pero es que usted se ha quedado cinco veces al borde del podio.

Pues no (ríe). Yo siempre hago todo lo posible por saltar mucho, pero al destino parece que le gusta esa cuarta plaza para mí. Recuerdo que la última en el Europeo de Múnich (2022) sí me picó un poco, porque quedé quinto y, después de una reclamación, anularon el salto de un atleta (el británico Fincham-Dukes) para que volviese a acabar cuarto. Fue ahí cuando dije... a ver, que no tiene nada que ver, pero sí parece que exista esa mala suerte. No tiene más. Sigo siendo alguien al que le encanta competir contra los mejores y si he sido cuarto tantas veces, es porque era mi sitio y lo que tengo que hacer es escalar.

¿Qué ha encontrado en su regreso a Onil?

Supongo que la tranquilidad de volver a casa. A mí siempre me ha encantado el sitio en el que he nacido y donde viví mucho tiempo, así que después de tantos años fuera tenía muchas ganas de volver, pero no para dejar el deporte, sino todo lo contrario, para traerme toda esa experiencia que he vivido y que tengo. Y la verdad es que he conseguido plasmarla. Tengo una tranquilidad de estar en casa, de estar con la familia, de volver a entrenar con esa gente que me ha acogido otra vez tan bien. Supongo que todo eso suma para que pueda volver a saltar mucho.

Los problemas físicos han martirizado a Eusebio Cáceres / EFE

Haga un poco de periodista. ¿Cómo está Jorge Ureña?

Lo ha pasado bastante mal, porque ha tenido un problema con el tema de la fascia como me pasó a mí, pero a él se le partió. Ahora está entrenando y lo veo bastante bien, o sea que si no hace ninguna barbaridad, que los 'combineros' tiran para adelante con todo, yo creo que pronto estará muy fuerte.

¿Firmaría una plaza de finalista en Torun?

A ver... Sí y no. La verdad es que, entre comillas, voy como un novato. Estoy descubriendo cómo saltar otra vez con esa facilidad y, aunque lo estoy encontrando bastante rápido, un mes no es tiempo como para llegar a un Mundial y hacer el resultado de tu vida. Eso es lo que tengo que decir. Lo que mi cabeza piensa, te lo puedes imaginar. Yo sí estoy allí, es para darlo todo y para intentar que no haya nadie delante de mí.

"Estoy haciendo saltos muy limpios y no noto prácticamente el cuerpo"

¿Cuántos años llevaba sin hacer un gran salto en una competición y no salía del foso con dolores?

Jaja. No lo sé. Muchísimos. Además, lo que estamos haciendo con la espalda me está yendo muy bien. Estoy haciendo saltos muy limpios y no noto prácticamente el cuerpo. Es algo que me está viniendo bien en todos los sentidos.

De cara al Europeo de Birmingham, la longitud es una disciplina muy europea ahora y estarán los mismos. Tentoglou, Furlani, Ehammer, Montler o la nueva estrella, el búlgaro Saraboyukov...

Sí, sí. A mí eso me encanta. Tener competiciones y enfrentarte a los mejores me hace estar despierto y dar lo mejor que tengo. Yo siempre he pensado que tengo saltos muy buenos dentro, cada vez estoy más cerca de conseguirlos y yo creo que en el aire libre es donde podré estar más cerca de ellos. Me alegra que ellos estén ahí, porque así veré cuán bueno soy y lo que salte será lo que ellos me dejen.

Eusebio Cáceres también fue cuarto (de rebote) en el Europeo de Múnich'22 / EFE

¿De qué está más orgulloso de su carrera?

Mucha gente diría que de aguantar, pero tampoco estoy seguro de que eso sea tan bueno.

"me encanta el atletismo y la clave es que siempre he seguido disfrutando con lo que hago"

Si no hubiese sido resiliente, no estaría aquí...

Mira, he tenido momentos muy buenos y momentos muy malos. Al final esto es una balanza y ahora es fácil decir que vale la pena. Simplemente es el hecho de haber disfrutado con lo que hago. Yo estoy aquí no por aguantar, sino porque me gusta mucho el atletismo y, si saltase más o menos, no lo habría dejado, habría seguido, porque disfruto mucho compitiendo y me encanta hacerlo.

Un atleta bastante regular como usted en 8,10-8.15, ¿cómo logró asumir muchas competiciones seguidas en 7,50?

Jaja. Con una creencia desmedida en uno mismo. Siempre he sentido que tenía cerca la técnica y las marcas que hacía velocidad eran para hacer saltos muchísimo más largos. El pasado siempre sentí ese tobillo, esa capacidad de salto que tenía y que parecía haber desaparecido. Supongo que el creer que era capaz de volver a conseguirlo como estoy haciendo es lo que me ha permitido estar hoy con esta sensación y ver que soy capaz de hacerlo otra vez.

¿Qué mensaje enviaría a la afición, a todos los que se llevaron una gran alegría en Valencia?

Fue un momento muy bonito, porque recibí el cariño de una manera muy cercana y profunda. Vi a mucha gente que se alegró muy de corazón y me motivó muchísimo para demostrar que sigo teniendo muchas ganas y que tengo intención de hacerles disfrutar lo máximo que pueda a todos los que me han apoyado tanto tiempo.